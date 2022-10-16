Vali Çiçek ile Başkan Büyükkılıç Kitap Fuarı’nı gezdi

Vali Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ile birlikte kitapseverler ve tüm Kayserililer tarafından büyük bir heyecanla karşılanan 5. Kayseri Kitap Fuarı’nı ziyaret ederek, kitapseverler ile bir araya geldi. Başkan Büyükkılıç, “Gençlerimizi milyonlarca kitapla buluşturuyoruz. Kitap fuarımızı dolduran hemşehrilerime teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından 5’incisi düzenlenen kitap fuarı Dünya Ticaret Merkezi’nde kitapseverlere kapılarını açtı. Gerek şehir içinden gerekse şehir dışından gelenler kitap fuarında kitaplarla ve yazarlarıyla bir araya geldi. Başkan Büyükkılıç, Vali Gökmen Çiçek ile birlikte vatandaşlar tarafından büyük bir ilgiyle karşılanan 5. Kayseri Kitap Fuarı’nı ziyaret etti. Başkan Büyükkılıç, tek tek yayınevlerinin stantlarını gezerek, hem yayın evi yetkilileri ve yazarlarla görüştü hem de kitapseverlerle buluştu. Gezdiği kitap fuarında Kayserili yazarların da stantlarına uğrayan ve kitapları inceleyen Büyükkılıç, bazı şiir kitaplarında yer alan şiirleri okudu. Burada yaptığı konuşmada, yerel yönetim hizmetlerinin yanı sıra şehirde her alanda gelişmeyi ve her zaman daha iyisini yapma anlayışı ile hareket ettiklerini belirten Başkan Büyükkılıç, 5.Kayseri Kitap Fuarına bu sene çok daha fazla katılım olacağını söyledi. Başkan Büyükkılıç, “Gençlerimiz başta olmak üzere yoğun bir katılım oluyor ve bunun devamı gelecek. Geçen sene 800 bin civarında ziyaretçimizin olduğunu paylaşırken, bu sene 1 milyon bekliyoruz. 5. Kayseri Kitap Fuarında 3 milyona yakın kitaptan bahsediliyor. Gençlerimizi milyonlarca kitapla buluşturuyoruz. Kitap fuarımızı dolduran hemşehrilerime teşekkürlerimi sunuyorum” şeklinde konuştu.

Başkan Büyükkılıç, kendisi ile fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşları da kırmayarak, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.