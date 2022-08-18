Vali Çiçek: “ERVA Projesi, eğitim öğretim alanında örnek teşkil edecektir”

Kayseri’de Eğitime Destek Platformu tarafından düzenlenen “Eğitim Öğretim Müzakeresi” konulu toplantı Vali Gökmen Çiçek başkanlığında yapıldı.

İl Müftülüğü’nde yapılan toplantıya Vali Çiçek’in yanı sıra, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Vali Yardımcı Şemsettin Erkaya, Melikgazi Kaymakamı Bülent Karacan, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile STK temsilcileri katıldı.

Toplantının açılışında bir konuşma yapan Vali Gökmen Çiçek, “Bu toplantımızda eğitim ve öğretim alanındaki çalışmaları, gelinen son noktayı görerek bundan sonra neler yapmamız gerektiğini istişare edeceğiz. Toplantıya katılımları için Büyük Şehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç başta olmak üzere kamu kurum kuruluşlarının temsilcileri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerine teşekkür ediyorum” dedi.

Erdemlerimizle Varız (ERVA) projesi hakkında bilgiler veren Vali Çiçek, “Bu proje, alanında uzman öğretmenler tarafından hazırlanan, İlimizde ve ülkemizde uygulamasının gerçekleştirilebileceği, okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise kademelerindeki öğrenciler ve velilerine yönelik kitlesel değer kazandırma çalışmasıdır. Ayrıca bu projeye geniş bir kurumsal ve sivil toplum kuruluşlarının katılımı ve desteği söz konusudur” diye konuştu.

Vali Çiçek konuşmasının sonunda, “ERVA projesi ve diğer projelerin uygulanması, eğitim ve öğretim alanında önemli bir örnek oluşturacak, İlimiz ve ülkemiz için millî ve manevî değer kazandırma çalışmalarına katkı sağlayacaktır” dedi

Toplantının sonunda Vali Gökmen Çiçek’in tensipleriyle eğitim öğretimle ilgili projelerin değerlendirileceği, Kayseri Değerler Eğitim Merkezi (KAYDEM) kurulmasına karar verildi.