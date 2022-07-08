banner589

banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Kılıçdaroğlu'ndan Kurban Bayramı mesajı
Kılıçdaroğlu'ndan Kurban Bayramı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kurban Bayramı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kurban Bayramı mesajı
Fındık ihracatının üçte biri Trabzon’dan
Fındık ihracatının üçte biri Trabzon’dan
15 Temmuz gazisi o karanlık geceyi anlattı
15 Temmuz gazisi o karanlık geceyi anlattı

Vali Çiçek: "Bu bayramı fırsatlara dönüştürelim"

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

KAYSERİ 08.07.2022, 14:45
Vali Çiçek: "Bu bayramı fırsatlara dönüştürelim"

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Çiçek mesajında; "Bereketin, huzurun, manevi hazların, hoşgörü ve kardeşliğin, paylaşmanın, zirve yaptığı bir Kurban Bayramına daha erişmenin mutluluğunu hep birlikte yaşıyor ve paylaşıyoruz. Bilindiği gibi bayramlar, insanlar arasında sevgi, saygı, hoşgörü ve yardımlaşma duygularının pekiştiği, geleceğe dönük iyimserliklerin canlandığı, kişisel dargınlık ve kırgınlıkların bir kenara bırakılarak unutulduğu özel günlerdir. Gelin hep birlikte bu bayramı da fırsatlara dönüştürelim. Küslüklerimizi, kızgınlıklarımızı, husumetlerimizi bir kenara bırakıp kardeş olmanın, bir olmanın, hazzını hep birlikte yaşayalım. Bizi biz yapan bu duyguların olmazsa olmazımız olduğunu tüm dünyaya bir kez daha haykıralım. Bu duygu ve düşüncelerle, Mübarek Kurban Bayramının milletimize, ülkemize, Kayseri’mize ve tüm İslam Âlemine barış, huzur, sağlık, mutluluk ve hayırlar getirmesini diler, başta şehit aileleri, gazilerimiz ve aileleri olmak üzere Kayserili hemşerilerimin, tüm kamu görevlisi arkadaşlarımın, sivil toplum kuruluşlarının ve değerli basın mensuplarının Kurban Bayramını en içten dileklerimle kutlar, sevgi ve saygılarımı sunarım" ifadelerini kullandı.

Yorumlar (0)
30°
parçalı az bulutlu