Vali Çiçek: “Amacımız vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunmak”

İl İdare Şube Başkanları toplantısı Kayseri Valisi Gökmen Çiçek başkanlığında yapıldı.

Kayseri Valiliği Konferans Salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Vali Gökmen Çiçek’in yanı sıra kamu kurum ve kuruluşlarının bölge ve il müdürleri katıldı. Vali Çiçek toplantının açılışında yapmış olduğu konuşmada; “Kamu kurum ve kuruluşlarımız bir bütündür. Amacımız uyum içerisinde çalışarak vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunmak. Kamu kurum ve kuruluşlarımızda çalışan personellerimiz, kaliteli, hızlı ve sağlıklı hizmet sunma noktasında daha etkin ve verimli olmalıdır” diye konuştu. Ülkemize ve milletimize karşı sorumluluklarımızın olduğunu ifade eden Vali Çiçek; “Bu bilinç içerisinde vatandaşlarımıza hizmet sunma noktasında itina ile çalışarak, işimizi en iyi bir şekilde yapmalıyız ve sorumluluğumuzu yerine getirmeliyiz” dedi

İl İdare Şube Başkanları Toplantısı, gündem maddeleri üzerinde yapılan değerlendirmelerin ardından sona erdi.