banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Sedat Peker'den HDP saldırısına ilişkin açıklama
Sedat Peker'den HDP saldırısına ilişkin açıklama
Veyis Ateş canlı yayında her şeyi anlatacak!
Veyis Ateş canlı yayında her şeyi anlatacak!
HDP’ye silahlı saldırı düzenleyen Onur Gencer kimdir?
HDP’ye silahlı saldırı düzenleyen Onur Gencer kimdir?
HDP saldırıya ilgili devleti suçluyor!
HDP saldırıya ilgili devleti suçluyor!

Uzun Çarşı’nın alt ve üst yapı çalışmalarına başlandı

Develi’nin en işlek çarşılarından olan Uzun Çarşı’daki alt ve üst yapının yenilenmesi için çalışmalara başlandı.

KAYSERİ 17.06.2021, 13:21
Uzun Çarşı’nın alt ve üst yapı çalışmalarına başlandı

Develi’nin en işlek çarşılarından olan Uzun Çarşı’daki alt ve üst yapının yenilenmesi için çalışmalara başlandı.

Doğalgaz hattının çekilmesi, yağmur drenaj borusu yapılması ve kanalizasyonunun yenilenmesi için zemindeki bazaltların sökülmesiyle işe başlayan ekipler alt yapı çalışmalarının ardından çarşının aydınlatılması, tek tip tabelaların yerleştirilmesi ve dış cephelerin kaplanması gibi üst yapı çalışmalarını devam ettirecekler. Yapılacak çalışmaların Develi’nin tarihi dokusuna uygun olarak yapılacağını belirten Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar; "Develimizin en eski ve en işlek çarşılarından olan ve hemşerilerimizin de yoğun olarak tercih ettiği Uzun Çarşımızı daha da güzelleştirmek, esnafımızın ve hemşerilerimizin daha rahat şekilde kullanabilmesi için alt yapı ve üst yapı çalışmalarımıza başladık. En kısa sürede bitirtmeyi planladığımız çalışmaların ardından Uzun Çarşımızla birlikte Develimizin de çehresi değişecek. Yapılacak çalışmaların şimdiden çarşı esnafımıza ve Develimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
banner486
Yorumlar (0)
banner422
24°
parçalı bulutlu
banner493