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Uzmanı kurbanda sağlıklı et tüketimini anlattı

KURBAN BAYRAMI’NDA VATANDAŞLARIN KESİLEN ETLERİ NASIL TÜKETMESİ GEREKTİĞİ HAKKINDA BİLGİLER VEREN GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI KAYSERİ İL TEMSİLCİSİ ERGÜN TÜRKASLAN, “SAĞLIKLI GIDA TÜKETMENİN İLK ŞARTI, SAĞLIKLI HAYVAN ALMAKTIR” DEDİ.

KAYSERİ 26.07.2020, 08:46
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Uzmanı kurbanda sağlıklı et tüketimini anlattı

Kurban Bayramı’nda vatandaşların kesilen etleri nasıl tüketmesi gerektiği hakkında bilgiler veren Gıda Mühendisleri Odası Kayseri İl Temsilcisi Ergün Türkaslan, “Sağlıklı gıda tüketmenin ilk şartı, sağlıklı hayvan almaktır” dedi.

Kesimden sonra işlemlerin en fazla 12 saat içinde bitmiş ve şoklanmaya hazır hale gelmesi gerektiğin söyleyen Gıda Mühendisleri Odası Kayseri İl Temsilcisi Ergün Türkaslan, “Kurban Bayramı, dini bir bayramımız ve birçok yerde kesimler olacak. Tarım Bakanlığımızın ve Tarım İl Müdürlüklerinin kesimhane ve çiftliklerde veteriner hekimlerimizin kontrolü ile kesim yapılacak. Sağlıklı bir gıdaya erişmek için, öncelikle bu gıdanın ham maddesi olan besilik hayvanın sağlıklı olması şartı çok önemlidir. Bu bakımdan sağlıklı hayvan seçiminden de başlanabilir. Sağlıklı hayvan seçilip, uygun şartlarda doğru yöntemlerle, hijyenik şartlarda kesimhane ya da belirlenen kontrollü yerlerde kesimi sağlandıktan sonra, doğru şekilde kan akıtılması ve sökümünün düzgün yapılması önemlidir. Hava sıcaklığının çok yüksek olduğu günlerde olduğumuz için, söküm ve parçalanma hızlıca yapılıp küçük parçalar haline getirdikten sonra en geç 12 saat içerisinde işlemleri bitirip buzdolabının şokuna atmamız lazım. Şok -18, -30 gibi düşük sıcaklıklarda etin serbest suyunun dondurulduğu ortamlardır. Eti buzdolabının alt kısmında bekletmek, kısa sürede bozulmasına neden olacaktır. Bu bakımdan buzdolabının şok kısmında küçük parçalar halinde eti muhafazaya almak gerekir” dedi. Türkaslan, etin iyi pişmesinin mikropları bertaraf etmek için önemli olduğunu söyleyerek, sözlerine şu şekilde devam etti;

“Et tüketileceği zaman da bu küçük parçaları mümkünse tek seferde tüketeceğimiz şekilde buzdolabının alt kısmında 0-4 derecede çözünmeye bırakıp, daha sonra pişirme veya yemeklerde kullanabiliriz. Ya da hızlı çözünmesi için mikrodalgalar da kullanılabilir. Et çözündükten sonra, etin iyi pişmesi çok önemlidir. Bugün olası hastalık ve benzeri risklerin bertaraf edilmesi için, 70 derecenin üzerinde tüberküloz mikrobunu bertaraf edecek şekilde etin düzgün pişirilmesi çok önemlidir. İyi pişmiş et tüketime sunulabilir. Eğer kalan eti de buzdolabına yeniden atmışsak, bunu da bir sonraki gün ya da birkaç saat sonra yeniden tüketmek söz konusu olduğunda, yeniden 70 derecede ısıtmamız önemlidir. Tüm vatandaşlarımıza güzel, huzurlu bir Kurban Bayramı diliyorum.”

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