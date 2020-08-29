banner409

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

Son Dakika
Rus savaş uçakları Karadeniz üzerinde ABD keşif uçağını önledi
Rus savaş uçakları Karadeniz üzerinde ABD keşif uçağını önledi
Ayasofya girişinde tulum ve ve başörtüsü dağıtılacak
Ayasofya girişinde tulum ve ve başörtüsü dağıtılacak
İBB'den satılık turizm arazisi
İBB'den satılık turizm arazisi
Hangi ülkelerde korona virüsü yok?
Hangi ülkelerde korona virüsü yok?

Uzman Sosyal Pedagog / Psikolog Hanım Demirbaş: " Ne erkek kadından üstündür, ne kadın erkekten üstündür"

UZMAN SOSYAL PEDAGOG / PSİKOLOG HANIM DEMİRBAŞ, SON GÜNLERDE ARTAN KADIN CİNAYETLERİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALARDA BULUNARAK; "ÖLDÜRMEYİ BIRAKALIM; HİÇ KİMSE FİZİKSEL ŞİDDETİ HAK ETMİYOR. BUNA KİMSENİN HAKKI YOK. KİŞİ; ÖFKEYE, NEFRETE SEBEP OLAN HER NE YAŞADIYSA ONLARIN TEMİZLENMESİ, DOĞRU ÇÖZÜME KAVUŞTURMASI İÇİN MUTLAKA DESTEK ALMASI GEREKTİĞİNE İNANIYORUM BÖYLE FELAKETLERİN ÖNÜNE GEÇİLMESİ İÇİN" DEDİ.

KAYSERİ 29.08.2020, 14:05
2
Uzman Sosyal Pedagog / Psikolog Hanım Demirbaş: " Ne erkek kadından üstündür, ne kadın erkekten üstündür"

Uzman Sosyal Pedagog / Psikolog Hanım Demirbaş, son günlerde artan kadın cinayetleri ile ilgili açıklamalarda bulunarak; "Öldürmeyi bırakalım; hiç kimse fiziksel şiddeti hak etmiyor. Buna kimsenin hakkı yok. Kişi; öfkeye, nefrete sebep olan her ne yaşadıysa onların temizlenmesi, doğru çözüme kavuşturması için mutlaka destek alması gerektiğine inanıyorum böyle felaketlerin önüne geçilmesi için" dedi.

Geçmişten bu yana erkeğin egemen olduğu bir toplumda yaşadığımız, sevgi anlayışının değiştirilerek kadınların da değer verilerek yetiştirilmesi gerektiğin ifade eden Demirbaş; "Kadın cinayetleri her zaman vardı, günümüze kadar artarak devam ediyor. Kadının sosyal rolünü hala günümüzde tam olarak yerini alamamasıdır. En önemli etkenlerden birisi kadının hala alt, değersiz varlık olarak görülmesi, bir yere sahip olmamasıdır. Erkek egemenliğinin olduğu bir toplumda yaşamaktayız. Bunun da tabi kökleri çok geçmişten geldiği için derin ve zorlu bir değişim söz konusu. Ne erkek kadından üstündür, ne kadın erkekten üstündür. Sosyal rollerimizle uyumlu bir şekilde kadınlar daha çocukken değer vererek, önemseyerek, saygı duyarak, Allah’ın emaneti olarak yetiştirdiğimizde kadınlarımız kendilerini daha kolay koruyabilmektedirler. Tabi ki sevgi anlayışımızı da değiştirmemiz gerekiyor. Şiddet meyilli cümlelerden kurtulmamız gerekiyor. Sevgi anlayışımızı tekrar yeniden tanımlamamız lazım. Herkesi olduğu gibi kabul etmemiz gerekiyor" dedi.

"Erkekler daha üstünmüş gibi yetiştirmek sıkıntıya yol açabilir"

Erkeklerin kadınlardan üstünmüş gibi yetiştirilmesinin ileride sıkıntıya yol açabileceğini kaydeden Hanım Demirbaş; "Bir insan hata yapıyorsa ki bunun cezasını Allah kesecek, dünyada hakimler keser. İnsanı hatasıyla, eksisiyle sevmektir gerçek sevgi. Yaptığını eleştirebilirsiniz, ona kızabilirsiniz. Ama kızmanın da eleştirmenin de bir adabı vardır. Saygı çerçevesini aşmadan bize uymuyorsa yolumuzu ayırabiliriz. ‘Ben seviyorum, ya benimsin ya kara toprağın’ mantığından da uzaklaşmamız gerekiyor. Çünkü duygular ve hisler de değişebiliyor. Zorla güzellik olmaz, sevgi bitince bunu sürdürmenin gereği yok. Bu sefer sorunlar gitgide daha da büyür. Şiddet, cinnet, cinayet kaçınılmaz olur. Kadına çocukken hak ettiği değeri vermek gerekir, insan olarak saygı duymak lazım. Erkekler daha üstünmüş gibi onları pohpohlayarak diğer tarafı da azarlayarak yetiştirmek ileride sıkıntıya yol açabilir." ifadelerini kullandı.

"Öfke sebebinin temizlenmesi için destek alınması şart"

Kişinin öfkeye, nefrete sebep olanları temizlemesi için destek alması gerektiğin vurgulayan Demirbaş; "Herkesi olduğu gibi kabul eden, saygıyla yaklaştığımız sevgi anlayışıyla bunu değiştirmemiz gerekiyor. Biz kim oluyoruz ki bir insanı öldürebiliyoruz? O insanın neler yaşadığını bizler bilemeyiz. En büyük hatayı da şöyle yapıyoruz, hep dışa bakıyoruz. Yani günah keçisi arıyoruz; insanları, koşulları suçluyoruz. Bizim saldırgan, öfke, kin dolu davranışlarımızı açıklayan, hatta cinayet işlememize sebep olan dış etkenler sanki biz masumlaştırıyor. Hayır, öyle bir dünya yok. Bunun tek sorumlusu bizim kendi iç dünyamızdır. Herkesin herkesi öldürmediğine göre öldürenler neden öldürüyor ona bakmamız gerekiyor. Kişi; öfkeye, nefrete sebep olan her ne yaşadıysa onların temizlenmesi, doğru çözüme kavuşturması için mutlaka destek alması gerektiğine inanıyorum böyle felaketlerin önüne geçilmesi için" şeklinde konuştu. Hiç kimsenin şiddeti hak etmediğini, bir suç varsa sevgi çerçevesinde hukuki yollardan hakkın aranması gerektiğin belirten Uzman Sosyal Pedagog / Psikolog Hanım Demirbaş konuşmasını şöyle sürdürdü;

"Bir insanı öldürmek için haklı bir sebep yoktur. Öldürmek sadece Allah’ın elinde ve kudretinde olan bir şeydir. Orada Allah’a şirk koşuluyor, Allah’ın görevi üstleniliyor. Bir insanın canına son veriliyor. Bu nasıl büyük bir suçtur? Burada hangisinin suçu ağır basıyor, gayet ortada. Kadın günah işliyor veya başka bir şey yapıyorsa onunla yolumuz ayırırız ya da cezası neyse hukuki yollara başvururuz. Kadının hiç mi suçu yok? Kadın bir suç işliyorsa onun da iç dünyasına bakmak lazım, ne oldu da o suçu işledi. Öldürmeyi bırakalım; hiç kimse fiziksel şiddeti hak etmiyor. Buna kimsenin hakkı yok."

Demirbaş ayrıca kadına işlenen suçlara karşı cezaların caydırıcı olmadığını, yasal bir düzenlemenin gerektiğini de sözlerine ekledi.

Yorumlar (0)
banner378
31°
açık
Namaz Vakti 29 Ağustos 2020
İmsak 04:50
Güneş 06:21
Öğle 13:10
İkindi 16:52
Akşam 19:49
Yatsı 21:14
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 34 69
2. Trabzonspor 34 65
3. Beşiktaş 34 62
4. Sivasspor 34 60
5. Alanyaspor 34 57
6. Galatasaray 34 56
7. Fenerbahçe 34 53
8. Gaziantep FK 34 46
9. Antalyaspor 34 45
10. Kasımpaşa 34 43
11. Göztepe 34 42
12. Gençlerbirliği 34 36
13. Konyaspor 34 36
14. Denizlispor 34 35
15. Çaykur Rizespor 34 35
16. Malatyaspor 34 32
17. Kayserispor 34 32
18. Ankaragücü 34 32
Takımlar O P
1. Hatayspor 34 66
2. Erzurumspor 34 62
3. Adana Demirspor 34 61
4. Akhisar Bld.Spor 34 57
5. Fatih Karagümrük 34 56
6. Bursaspor 34 56
7. Altay 34 54
8. Ankara Keçiörengücü 34 50
9. Menemen Belediyespor 34 44
10. Giresunspor 34 44
11. Ümraniye 34 44
12. İstanbulspor 34 40
13. Balıkesirspor 34 38
14. Altınordu 34 37
15. Boluspor 34 33
16. Osmanlıspor 34 30
17. Adanaspor 34 21
18. Eskişehirspor 34 12
Takımlar O P
1. Liverpool 38 99
2. Man City 38 81
3. M. United 38 66
4. Chelsea 38 66
5. Leicester City 38 62
6. Tottenham 38 59
7. Wolverhampton 38 59
8. Arsenal 38 56
9. Sheffield United 38 54
10. Burnley 38 54
11. Southampton 38 52
12. Everton 38 49
13. Newcastle 38 44
14. Crystal Palace 38 43
15. Brighton 38 41
16. West Ham 38 39
17. Aston Villa 38 35
18. Bournemouth 38 34
19. Watford 38 34
20. Norwich City 38 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 87
2. Barcelona 38 82
3. Atletico Madrid 38 70
4. Sevilla 38 70
5. Villarreal 38 60
6. Real Sociedad 38 56
7. Granada 38 56
8. Getafe 38 54
9. Valencia 38 53
10. Osasuna 38 52
11. Athletic Bilbao 38 51
12. Levante 38 49
13. Real Valladolid 38 42
14. Eibar 38 42
15. Real Betis 38 41
16. Deportivo Alaves 38 39
17. Celta de Vigo 38 37
18. Leganés 38 36
19. Mallorca 38 33
20. Espanyol 38 25