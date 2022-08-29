Uzaktan Satışlarda Tüketicinin Cayma Hakkı'nın İptali İçin Danıştay’a Başvurdu

Kayseri Adalet Sarayı önünde basın açıklaması yapan Genel Başkan Mahmut Şahin, uzaktan satışlarda tüketicinin 14 gün içerisindeki iade hakkının kalktığını söyledi. Başkan Şahin, "Uzaktan satışlar hususunda geçen hafta bir değişiklik yapıldı. Tüketicinin iade hakkı, yani ’cayma hakkı’ dediğimiz 14 gün içerisinde herhangi bir bedel ödemeden vazgeçme hakkı bitirildi. Artık tüketici, kanunda verilen hakkını kullanamayacak" dedi.

"Bu yönetmelik dolandırıcılığı artıracak"

Yönetmeliğin dolandırıcılığı artıracağını iddia eden ve iptali için Danıştay’a başvuruda bulunduklarını kaydeden Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, "Tüketiciye bu hak kanunla veriliyor, fakat daha küçük bir şey olan yönetmelikle alınıyor. Bunu yapan Tüketiciyi Koruma Genel Müdürlüğü. Tüketiciyi değil, satıcıyı koruyan bir genel müdürlükle karşı karşıyayız. Hatta bir sene içerisinde bu genel müdürlük, dolandırıcıları koruyan genel müdürlüğe doğru koşarak gidiyor. Farkındalar mı bilmiyorum. Bu genel müdürlük maalesef görevini tamamladı, tüketicinin bütün haklarını teker teker elinden aldı. Uzaktan satış meselesi, bütün Avrupa’da uygulandığı şekliyle uygulanmalıydı. Bir ürünün iade edilmesinde tüketicinin hakkı vardır; istediği ürün gelmeyebilir çünkü uzaktan alıyor. Milyonlarca şikayet var bu konuda. Ama bunlar bu değişikliği hangi şikayetten dolayı yaptı acaba? Biz bu yönetmeliğin iptali için Danıştay’a başvurumuzu yaptık. Bu yönetmelik iptal edilecek, çünkü bu yönetmelik dolandırıcılığı artıracak" ifadelerini kullandı.