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Uyuşturucu taciri motosikletli polis timlerinden kaçamadı

Kayseri’de denetimlerini artıran motosikletli polis timleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıs kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan şahsın aracında ve üzerinde yapılan aramada çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

KAYSERİ 20.10.2021, 16:19
Uyuşturucu taciri motosikletli polis timlerinden kaçamadı

Kayseri’de denetimlerini artıran motosikletli polis timleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıs kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan şahsın aracında ve üzerinde yapılan aramada çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ekipleri, Melikgazi ilçesine bağlı Kazım Karabekir Mahallesi’nde uygulama yaptı. Toros Geçidi üzerinde şüphe üzerine E.D.’nin (41) kullandığı 38 AEV 221 plakalı aracı durduran ekipler, arama yaptı. Şahsın üzerinde ve araçta yapılan aramada, kilitli şeffaf poşet içerisinde 200 gram metamfetamin, şeffaf poşet içerisinde 57.60 gram metamfetamin, küçük poşet içerisinde 11.45 gram metamfetamin, alüminyum folyoya sarılı vaziyette 0.85 gram metamfetamin, ayrıca marka ve seri numarası okunamayan 1 adet 7.65 milimetre çapında ruhsatsız tabanca ile 7 adet dolu fişek ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemelere el konulurken, E.D. ise gözaltına alındı.

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