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Uyuşturucu taciri baba ve oğlu yakalandı
Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, uyuşturucu madde satışı yaptığı belirlenen baba ve oğlu yakalandı.
KAYSERİ 05.04.2022, 17:31
Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, uyuşturucu madde satışı yaptığı belirlenen baba ve oğlu yakalandı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, Y.S. ve N.C.S. isimli 2 şahsın uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisi edinildi. Harekete geçen ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucunda uyuşturucu madde ticareti yapan 2 şahsın baba ve oğul oldukları anlaşılırken, yapılan aramalarda da çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ve 2 adet ruhsatsız tabanca bulundu.
Ekipler tarafından bulunan materyallere el konulurken, Y.S. ve N.C.S. de gözaltına alınarak işlemleri yapılmak üzere karakola götürüldü.