Uyuşturucu Taciri 4 Kişi Adliyede

Kayseri’de polis ekipleri tarafından tıra düzenlenen operasyonda koltukların altına zulalanmış 11 bin 46 adet sentetik hap ele geçirilirken 1 kişi gözaltına alındı. Ekiplerce yapılan sokak çalışmalarında ise 3 uyuşturucu taciri daha gözaltına alınırken toplam 4 şüpheli ’uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin tır ile şehre uyuşturucu hap getireceği bilgisi üzerine harekete geçti. Tırı durduran ekipler, narkotik köpeği ile arama yaptı. Aramada, koltukların altına zulalanmış 11 bin 46 adet sentetik hap ele geçirildi. Gözaltına alınan tırın sürücüsü emniyete götürüldü. Yine şehir içi yapılan sokak çalışmasında ise 3 şüpheli daha gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan toplam 4 şüpheli; ’uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan adliyeye sevk edildi.