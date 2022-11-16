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Uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda; 1 şahıs gözaltına alınırken, çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
KAYSERİ 16.11.2022, 11:43
Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda; 1 şahıs gözaltına alınırken, çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadelelerine tam gaz devam ediyor. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda; 1 şahıs gözaltına alınırken, çok sayıda uyuşturucu ve uyarıcı madde de ele geçirildi.