Uyuşturucu maddeyi şarj aletine sakladı

Kayseri’de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda; bir şahıstan şarj aletine saklanmış 5 gram uyuşturucu madde ve 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, B.Ö.’nün Yahyalı ilçesi İlyaslı Mahallesi’ne uyuşturucu madde getireceği bilgisine ulaştı. B.Ö.’nün üzerinde yapılan aramada cep telefonu şarj aleti içerisine gizlenmiş 5 gram uyuşturucu madde ve 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. ,

Jandarma ekiplerince gözaltına alınana B.Ö. hakkında adli işlem başlatıldı.