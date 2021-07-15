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Uyuşturucu kuryesi kadın tutuklandı

Kayseri’de polis ekipleri tarafından yolcu otobüsüne düzenlenen uyuşturucu operasyonunda kurye olduğu iddiasıyla gözaltına alınan kadın, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

KAYSERİ 15.07.2021, 17:28
Uyuşturucu kuryesi kadın tutuklandı
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Kayseri’de polis ekipleri tarafından yolcu otobüsüne düzenlenen uyuşturucu operasyonunda kurye olduğu iddiasıyla gözaltına alınan kadın, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara yol uygulamasında bir yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüste yapılan aramada Y.G.’ye ait olduğu belirlenen çantada yapılan aramada 967 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Ayrıca, devam eden operasyonda kadınla bağlantılı olduğu tespit edilen C.A. ve H.D. de kent merkezinde düzenlenen operasyonda yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan Y.G. ve H.D. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, C.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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