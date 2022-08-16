Üyesine sessiz kalan KAYMOS Yönetimine Mahkeme ’Dur’ dedi

Kayseri Mobilya Sanayicileri Derneği (KAYMOS) üyelerinin imza toplayarak seçim talebine kayıtsız kalan yönetime, seçim kararı alınana dek yönetimsel olarak borçlanma ve üye işlemleri başta olmak üzere birçok yetkisine tedbir kararı verildi.

KAYMOS üyeleri; seçim talebini dikkate almayan mevcut yönetim hakkında suç duyurusunda bulundu. 3. Sulh Hukuk Mahkemesi’nde görülen duruşmada mahkeme heyeti tarafından; derneğin mevcut üyeleri bakımından bir hak kaybı yaşanmaması adına dernek yönetim kurulunun tedbiren görevden uzaklaştırılmasına ve derneğe yönetim kayyım atanması yönündeki talebin reddine karar verildi.