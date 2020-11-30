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Uşaksporlu futbolcular ameliyat oldu

TFF 2. Lig takımlarından Uşakspor’un forvet oyuncusu Noyan Öz ve orta saha oyuncusu Abdullah Balıkçı geçirdikleri sakatlık sonrası Acıbadem Kayseri Hastanesi’nde ameliyat edildi.

KAYSERİ 30.11.2020, 14:38
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Uşaksporlu futbolcular ameliyat oldu
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TFF 2. Lig takımlarından Uşakspor’un forvet oyuncusu Noyan Öz ve orta saha oyuncusu Abdullah Balıkçı geçirdikleri sakatlık sonrası Acıbadem Kayseri Hastanesi’nde ameliyat edildi.

Uşakspor’un forvet oyuncusu Noyan Öz’ün artroskopi, orta saha oyuncusu Abdullah Balıkçı’nın ise ön çapraz bağ ve menisküs operasyonu Acıbadem Kayseri Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanları Prof. Dr. Sinan Karaoğlu ve Dr. Bertan Cengiz ekibi tarafından gerçekleştirildi. Prof. Dr. Sinan Karaoğlu başarılı geçen operasyon sonrası, sporculardan Noyan Öz’ün 10 gün sonra salonda kontrollü kuvvet çalışmalarına; 1 ay sonra koşulara başlamasının öngörüldüğünü belirtti. Futbolcunun yaklaşık 1.5 ay sonra ise sahalara dönmesinin beklendiğini belirtti.

Abdullah Balıkçı’nın ise 20 gün sonra salonda kontrollü kuvvet çalışmalarına, 10 hafta sonra da koşulara başlamasının öngörüldüğünü belirtti. Prof. Dr. Sinan Karaoğlu, futbolcunun yaklaşık 8 ay sonra sahalara dönmesinin beklendiğini ifade etti.
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