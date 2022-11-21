Uşak Belediye Başkanı’ndan Başkan Palancıoğlu’na ziyaret

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın’ı belediyede ağırlayarak kendisine ziyaretleri için teşekkür etti.

Melikgazi yapmış olduğu ve yapacağı projeler hakkında bilgi veren Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Belediyeler olarak tecrübe paylaşımı ve proje konusunda istişarelerimiz oluyor. Birbirimize destekler sağlayarak şehirlerimiz ve ülkemizin gelişmesi için birlikte çalışmalarımız oluyor. Örnek bir belediye olmak için çaba sarf ediyoruz. Belediyelerimizin ortaklaşa faaliyetleri ülkemize hizmet açısından çok önemli. Belediyeler ile aramızdaki işbirliğini faydalı işler çerçevesinde yaygınlaştırıyoruz. Görüş alışverişlerimiz ile çalışmalarımıza ve projelerimize katkı sağlıyoruz. Mehmet Başkanımıza ve beraberindekilere nazik ziyaretleri için teşekkür ederim” dedi.

Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın ise, örnek ve referans bir belediye olan Melikgazi’nin çalışmaları ve misafirperverliği için Başkan Palancıoğlu’na teşekkür etti.