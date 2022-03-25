Üretimin ve ihracatın artması için güç birliği fırsatı

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi, dünyanın dört bir yanından eğitim için ülkemize gelen yabancı öğrenciler ve mezunlar ile sanayicileri bir araya getirdi. Organize Sanayi Bölgesi Ahi Evran Konferans Salonu’nda yapılan programa Uluslararası Mezunlar Derneği (TÜMED), Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF) ve Kayseri Uluslararası Öğrenci Derneği (KUDER) yöneticileri ile sanayiciler ve öğrenciler katıldı.

Kayseri’de öğrenim gören yabancı öğrencilerin ülkeleri ile ilimizdeki iş insanları arasında ticaret köprüsü kurulması için Kayseri Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü tarafından düzenlenen program Ahi Evran Konferans Salonu’nda yapıldı.

“KAYSERİ’DE 116 ÜLKEDEN 4 BİNE YAKIN ÖĞRENCİ VAR”

Üretim ve ihracatın artması için güç birliği fırsatının sunulduğu programın açılış konuşmasını yapan Kayseri Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Mücahit Bulut, ilimizde 116 ülkeden 4 bine yakın yabancı öğrenci bulunduğunu söyledi. Öğrencilerin, Kayseri ticaretinin farklı bir noktaya taşınmasına destek verebileceklerini ifade eden Bulut, “Öğrencilerimizin ülkelerine döndükten sonra Kayseri ve Türkiye ile bağlantılarının sağlanması sanayici ve iş insanlarımız sayesinde olacaktır” dedi.

“İŞ BİRLİĞİ KÖPRÜSÜ KURMAK İSTİYORUZ”

Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu Başkan Vekili Selman Duran da yaptığı konuşmada Türkiye’de eğitim aldıktan sonra kendi ülkelerinde iş kurarak Türkiye ile bağlantısını sürdüren yüzlerce öğrencinin bulunduğunu söyledi. Bu tür toplantıların çok önemli olduğunu belirten Duran, “Güvenli kurumlarla güvenilir kardeşlerimiz arasında bir köprü kurmak istiyoruz. İnşallah öğrencilerimiz ve iş insanlarımız arasında bereketli bir iş birliği olur” diye konuştu.

“160 ÜLKEDEN 150 BİN MEZUN VAR”

Uluslararası Mezunlar Derneği Genel Başkanı Ergash Jumaev de yaptığı konuşmada 160 ülkeden 150 bine yakın Türkiye mezununun bulunduğunu belirtti ve dernekleri çatısı altında 90 ülkeden 8 bin öğrencinin yer aldığını söyledi. Tüm öğrencileri derneklerinin çatısı altında buluşturmaya çalıştıklarını vurgulayan Jumaev, mezunların Türkiye ile olan bağlarını güçlendirmeye çalıştıklarını kaydetti. Jumaev, dernekleri bünyesinde Dış Ticaret Komisyonu kurduklarını da belirtti.

“BUGÜN SİZ KONUKSUNUZ, YARIN BİZLER KONUK OLURUZ”

Programa katılan Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Yunus İmamoğlu ise toplantının Kayseri’deki üretim ve ihracatın artması için güç birliği fırsatı sunduğunu söyledi. Kayseri’nin yabancı öğrencilerin tercih ettiği illerin başında geldiğini ifade eden İmamoğlu, “Dünyanın dört bir yanından şehrimize gelen öğrenciler eğitimlerini alırken dilimizi ve kültürümüzü de öğreniyorlar. Eğitim hayatlarını tamamladıktan sonra Türkiye’yi tanıyan ve bilen insanlar olarak ülkelerine dönüyorlar. Bu durumun hem öğrencilerimize hem de sanayicilerimize fırsatlar sunduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle böyle bir tanıtım ve buluşma toplantısının gerçekleşmesini arzu ettik. Çünkü Kayseri, Türk sanayisinin önemli şehirlerinden birisi. Pandemi sonrasındaki süreç hem Türk sanayisine hem de Kayseri sanayisine yeni fırsatlar sundu. Bu fırsatlardan azami derecede yararlanmayı arzu ediyoruz. Bizim dünyanın her ülkesine ürün satabilecek potansiyelimiz var; ancak ülkelerle irtibat kurulması noktasında sıkıntılarla karşılaşabiliyoruz. Bu aşamada ülkemizin konuğu durumunda bulunan öğrenci ve mezunlarımızdan destek alabiliriz. Bugün bu salondaki öğrencilerimiz bizim konuğumuz; ancak bakarsınız yarın bizler sizlere konuk oluruz. Önemli olan eğitimle başlayan bu ilişkinin sağlam temellerle devam ettirilmesi. Doğduğunuz yerin ve okuduğunuz ülkenin ticaretinin gelişmesine katkıda bulunabilirsiniz. Dolayısıyla bu toplantı hem farklı ülkelere ulaşmak isteyen sanayicilerimize hem de okulu bitirdikten sonra iş hayatına atılacak olan gençlerimize fırsatlar sunuyor. Bizler bu tanışmaya vesile oluyoruz. Dileriz ki, bu tanışma ticaretimizin canlanmasına ve bu salonda bulunan öğrencilerimizin gelecekte önemli tüccarlar haline gelmesine vesile olur” dedi.

Konuşmaların ardından toplantıya katılan sanayiciler ve yöneticiler ile öğrenciler gruplar halinde bir araya gelerek tanıştılar.