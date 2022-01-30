banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
ABD’de “Bombogenesis” alarmı
ABD’de “Bombogenesis” alarmı
Adalet Bakanı olan Bekir Bozdağ'dan ilk mesaj!
Adalet Bakanı olan Bekir Bozdağ'dan ilk mesaj!
Palandöken: “En fazla elektriği esnaf ödüyor”
Palandöken: “En fazla elektriği esnaf ödüyor”
Hurda araçlar toplatılıyor
Hurda araçlar toplatılıyor

Unutulmaya yüz tutmuş baba mesleğini yaşatıyor

Kayseri’nin Develi ilçesinde yaşayan Ali Yıldız, unutulmaya yüz tutmuş baba mesleği olan davul tokmakçılığını oğlu ile birlikte sürdürüyor.

KAYSERİ 30.01.2022, 12:14
Unutulmaya yüz tutmuş baba mesleğini yaşatıyor

Kayseri’nin Develi ilçesinde yaşayan Ali Yıldız, unutulmaya yüz tutmuş baba mesleği olan davul tokmakçılığını oğlu ile birlikte sürdürüyor.

İlçede hem tokmak hem de davul üreten Ali Yıldız, babası Zeynel Yıldız’ın çocuk yaşlardan beri yaptığı davul tokmakçılığı mesleğini oğlu ile beraber yaşatıyor. Ali Yıldız, tokmak yapımının kolay olmadığını ve babasından öğrendiği incelikleri kendi oğluna da öğreterek mesleğin sürdürülmesini istediğini söyledi.

Mesleğinin yok olmaması için oğluna öğrettiğini söyleyen Zeynel Yıldız, "Şimdi biz bu mesleği çocuklarımıza bıraktık. Biz Çukurova’da 20-25 yaşlarından daha önce yapmaya başladık, başladığımızda bizde büyüklerimizden öğrendik. O zamanlar da daha zordu bir tokmağın tam hazır olması 10-15 gün sürüyordu, ama şimdi bazı yeni aletler var 3 günde bitiyor. Unutulmuş bir sanat aslında ama biz yaşatmaya çalışıyoruz, benden geçti artık ama bende boş vakitlerimde yapmaya gayret gösteriyorum. Ben oğluma öğretmiştim oğlumda torunuma öğretecek inşallah” dedi.

Babasından öğrendiği işinin inceliklerini gelecek nesillere aktaracaklarını söyleyen Ali Yıldız, "Bu meslek babamızdan atamızdan kalan bir meslek, bizim özümüz atalarımız dedelerimiz Adana’dan gelme Adana’da daha yaygın olan bir kültür. Babamdan bize kalan bir meslek bu mesleği herkes yapamıyor, nasıl yapamıyor? İnce detayları olan bir iş davul tokmağı alınır çalınır gibi basit bir şey değil bunun çok detayları var biz bunun inceliklerini geçmişimizden öğrendik gelecek nesillere aktaracağız. Tokmaklarımız sert ağaçlardan oluşur portakal ağacı, limon ağacı, kayısı ağacı, tiken ağacı gibi buna benzer ağaçlardan yapılır. Yumuşak ve dayanıksız ağaçlardan yapılmaz. Daha önceden belirlediğimiz marangozlardan imalathanelerden kütükler şeklinde alıyoruz, ortalama 8 ay kurutmaya bırakıyoruz. Kuruduktan sonra ideal bir tokmak alıp boyutlarınca 2-3 santim uzunluk ve genişlikte kestirip kalıplar oluşturuyoruz. Ortama 300 kilo ağaçtan 100 tane tokmak çıkıyor. Kestirdikten sonra fırına veriyoruz, her yörenin aslında farklı farklı tokmakları vardır. Fırındandıktan sonra tekrar bir kez daha hızara verilip tokmak şeklini aldırıyoruz. Tabi eskiden keselle yapılıyordu, bizde şimdi kesel kullanıyoruz ama şimdi modern aletler çıktı bunlarla daha kolay yapabiliyoruz. 4 Aşamalı şekilde yapıyoruz, ben kabasını alıp şeklini veriyorum, camcı arkadaşımız camlar ile kabalarını sıyırıyor, benim oğlum tutma yerini yuvarlıyor ve son olarak da babam kontrol ediyor ve ince detayları yapıyor, yanlış yapılmış bir şey varsa en baştan yaptırıyor. Bir insan bir oturuşta bir tokmağı 3 günde yapabilir, ben ortalama 1 seneden belli uğraşıyorum. Hedefim 300-400 tane çıkartmak yaza yetiştirmek ve yaymak. Buradakiler henüz son aşamasına gelmemiş halidir tokmağın, bunlar yağlanacak yağına özel maddeler katıyoruz bu bir sırdır bu maddelerle tokmak kızarıyor dayanıklı oluyor sert oluyor davula ne kadar set vurursanız vurun kolay kolay kırılmıyor. Ben Kayseri’nin Develi ilçesinde yaşıyorum Develi’de bunu yapan yok, Kayseri’de de el emeği olarak yapanı ben görmedim" ifadelerine yer verdi.

Tokmakla beraber davul üretimi de yaptıklarını söyleyen Ali Yıldız, "Davulları kendimiz yapıyoruz, tamamen yöresel bizim iç Anadolu usulü davullar yapıyoruz. Kasnaklar toplu halde Sivas ve Maraş’tan geliyor, çemberleri var kesmesi zor en büyük sıkıntımız bunları biçtirmek sanayide ki her usta biçmiyor makinamıza zarar veriyor diyerekten. Suni derilerimiz var Alman malı onları kullanıyoruz, zor bir işti ama şimdi modern aletlerle daha kolay yapılıyor. Unutulmaya yüz tutmuş bu mesleğimizi, geçmişimizden öğrendik geleceğimize aktaracağız" dedi.

Yorumlar (0)
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 23 54
2. Konyaspor 22 45
3. Alanyaspor 23 38
4. Adana Demirspor 23 37
5. Fenerbahçe 23 37
6. Beşiktaş 23 36
7. Hatayspor 23 36
8. Başakşehir 22 34
9. Gaziantep FK 22 32
10. Sivasspor 23 31
11. Kayserispor 23 31
12. Karagümrük 23 30
13. Kasımpaşa 23 27
14. Göztepe 23 27
15. Galatasaray 23 27
16. Giresunspor 23 26
17. Antalyaspor 23 24
18. Rizespor 23 22
19. Altay 23 18
20. Ö.K Yeni Malatya 22 16
Takımlar O P
1. Ümraniye 21 45
2. Ankaragücü 21 45
3. Erzurumspor 21 38
4. Bandırmaspor 21 36
5. İstanbulspor 21 36
6. Eyüpspor 20 36
7. Samsunspor 20 33
8. Adanaspor 21 32
9. Manisa Futbol Kulübü 21 28
10. Tuzlaspor 20 27
11. Keçiörengücü 21 26
12. Gençlerbirliği 21 26
13. Boluspor 19 24
14. Kocaelispor 21 24
15. Menemen Belediyespor 21 23
16. Altınordu 21 22
17. Bursaspor 20 20
18. Denizlispor 21 19
19. Balıkesirspor 20 8
Takımlar O P
1. Manchester City 23 57
2. Liverpool 22 48
3. Chelsea 24 47
4. M. United 22 38
5. West Ham United 23 37
6. Arsenal 21 36
7. Tottenham 20 36
8. Wolverhampton Wanderers 21 34
9. Brighton 22 30
10. Leicester City 20 26
11. Aston Villa 21 26
12. Southampton 22 25
13. Crystal Palace 22 24
14. Brentford 23 23
15. Leeds United 21 22
16. Everton 20 19
17. Norwich City 22 16
18. Newcastle 21 15
19. Watford 20 14
20. Burnley 18 12
Takımlar O P
1. Real Madrid 22 50
2. Sevilla 22 46
3. Real Betis 22 40
4. Atletico Madrid 21 36
5. Barcelona 21 35
6. Real Sociedad 21 34
7. Villarreal 22 32
8. Rayo Vallecano 21 31
9. Athletic Bilbao 22 31
10. Valencia 22 29
11. Osasuna 22 28
12. Celta Vigo 22 27
13. Espanyol 22 27
14. Granada 22 24
15. Elche 22 23
16. Getafe 22 22
17. Mallorca 21 20
18. Cadiz 22 18
19. Deportivo Alaves 22 17
20. Levante 21 11