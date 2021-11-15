Üniversite öğrencileri Ali Dağı’nda 65 poşet çöp topladı

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Spor Bilimleri Fakültesi Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi kapsamında yaklaşık 55 öğrenci ders koordinatörü Öğretim Görevlisi Hasan Aksoyak eşliğinde Ali Dağı Zirve Tırmanışı yaparak zirvede çevre temizliği yaptı.

Etkinlik hakkında bilgiler veren ERÜ Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Hasan Aksoyak, “Topluma Hizmet uygulamaları dersi kapsamında yıl boyunca birçok proje düzenlemekteyiz. Bugün de dersi alan öğrencilerimizle birlikte Ali Dağı zirve tırmanışı yaparak Zirvede yaklaşık 65 poşet çöp topladık. Tırmanışımız Şehit Komandolar Caddesi Yamaç paraşütü İniş Alanı’ndan başladı. Mesire alanının üst tarafından tırmanışa devam ettik. Saat 14.00 gibi zirveye ulaştık” dedi.

Aksoyak, “30 dakika süren çevre temizliği ardından inişe geçtik ve etkinliğimiz saat 15.45 gibi sona erdi. Çevre kirliliği konusunda dikkat çekmek, çevre temizliği konusunda farkındalık oluşturmak için yaptığımız etkinliği yürüyüş ve tırmanışla birleştirerek son derece verimli bir etkinlik oldu. Etkinliğimize katılan tüm öğrencilerime sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.