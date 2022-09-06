Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda çalışan Orta Anadolu Kalkınma Ajansının başvuru sahibi ve yürütücüsü, Yozgat Valiliği, Sarıkaya Belediyesi ve Yozgat İl Kültür Turizm Müdürlüğünün paydaşları olduğu UNESCO Dünya Mirası Gönüllüleri-Sarıkaya Roma Hamamı Programı (WHV-Bath in Basilica Therma) 22 Ağustos-4 Eylül 2022 tarihleri arasında düzenlendi.

Avrupa, Asya ve Afrika’nın faklı ülkelerinden Yozgat’a gelen gönüllüler program çerçevesinde, Roma Hamamı ve etrafının temizlenmesi ve güzelleştirilmesi, arkeolojik kazı gezisi ve alanda temizlik, Antik Roma Mutfağı eğitimi ve uygulaması, fotoğrafçılık eğitimi ve uygulaması, arkeoloji, jeotermal ve mimari eğitimi, arkeolojik çizim eğitimi ve uygulaması gibi birçok bilgilendirici ve tanıtıcı etkinliğe katıldılar. Bu programla halen UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesinde yer alan yapının kalıcı olarak UNESCO Dünya Mirası Listesine alınması için yapılacak olan çalışmalara da altlık oluşturması, tarihi ve turistik açıdan önem taşıyan bu yapının dünya ölçeğinde görünürlük kazanması amaçlandı.

UNESCO Dünya Mirası Gönüllüleri Programı çerçevesinde çeşitli ülkelerden Yozgat’a gelen gönüllüler 15 günlük çalışmalarının sonunda düzenlenen törenle Roma Hamamı’nda sertifikalarını aldı. Gerçekleşen törene Vali Ziya Polat, Kaymakam Samet Serin, Belediye Başkanı Ömer Açıkel ve Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Yozgat Yatırım Destek Ofisi personeli katıldı. Yıllar sonra Tarihi Roma Hamamına dokunmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Vali Ziya Polat, “Geçici listeye alınan hamamımıza bu sene sağ olsun devletimizin imkânları ile en azından gelen insanlarımızı rahatça gezdirebileceğimiz, yürüyüş yolları, karşılama ofisi ve satış reyonları yapılıyor. Teli kaldıracağız demiştik ilk geldiğimiz sene. Müteahhidimiz de burada ve inşallah en geç Aralık da süresi bitiyor. Biz daha erkene çekmek için müteahhidimize destek oluyoruz. Burası sadece Sarıkaya’nın değil, Yozgat’ın markası. Aynı zaman Türkiye’nin markası. Bu markayı daha iyi tanıtmak için de projeler yapılıyor. Yaptığımız bu projede, başkan da söyledi listeye alınmak için yapılacak başvuru dosyasında bize güç verecek onlardan birisi. Yapılan çevre düzenlemesi işleri ile beraber inşallah ilerleyen yıllarda kalıcı liste için de başvurumuzu yapacağımızı düşünüyoruz. Tekrar projeyi hazırlayan ORAN Kalkınma Ajansı Yozgat Yatırım Destek Ofisine teşekkür ediyorum. Kaymakamımıza, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüze teşekkür ediyoruz. Tabii ki en büyük teşekkürü misafirlerimize ediyoruz. Onları burada görmekten, burada ağırlamaktan memnun olduğumuzu belirtiyoruz. Hep beraber tanıtmaya devam” açıklamasında bulundu.

Türkiye’den UNESCO Dünya Mirası Eğitimi (WHE) Programı çerçevesinde, bu yıl ‘Dünya Mirasına Yönelik Dayanıklılık ve Yeniden Harekete Geçirme’ başlığı altında yapılan kampanyaya dahil olan iki ilden biri Yozgat olurken, diğer il ise İzmir oldu. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, UNESCO Dünya Mirası Gönüllüleri 2022 Kampanyasına, 29 ülkeden 56 miras alanıyla ilgili 59 proje kabul edildi. Dünya Mirasını koruma, muhafaza etme ve tanıtma ortak amacına yönelik eylemler gerçekleştirmeyi taahhüt eden, 18 ila 30 yaş arası gönüllülerle çalışan 44 kuruluş ilgili kampanyada yer aldı.