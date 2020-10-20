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Uluslararası Medya ve İslamofobi Sempozyomu için akademik bildiri çağrısına çıkıldı
''YALAN HABER, NEFRET SÖYLEMİ VE KÜLTÜREL IRKÇILIK KISKACINDA İSLAM'' TEMASIYLA 25 MAYIS 2021'DE DÜZENLENECEK ULUSLARARASI MEDYA VE İSLAMOFOBİ SEMPOZYOMU İÇİN AKADEMİK BİLDİRİ ÇAĞRISINA ÇIKILDI.
KAYSERİ 20.10.2020, 00:05
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’’Yalan Haber, Nefret Söylemi ve Kültürel Irkçılık Kıskacında İslam’’ temasıyla 25 Mayıs 2021’de düzenlenecek Uluslararası Medya ve İslamofobi Sempozyomu için akademik bildiri çağrısına çıkıldı.
Diyanet İşleri Başkanlığı, RTÜK, TRT, Erciyes Üniversitesi ve SETA Vakfı tarafından ’’Yalan Haber, Nefret Söylemi ve Kültürel Irkçılık Kıskacında İslam’’ temasıyla 25 Mayıs 2021’de düzenlenecek Uluslararası Medya ve İslamofobi Sempozyomu için akademik bildiri çağrısına çıkıldı.
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