Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu’na doğru

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından 2’incisi düzenlenecek olan Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu tanıtım töreni yapıldı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, “Maratonun şehrimize renk kattığının farkındayız” dedi.

Kayseri Kalesi’nde düzenlenen tanıtım törenine, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Spor A.Ş. Genel Müdürü İbrahim Somtaş ve vatandaşlar katıldı. Programda konuşan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç; “Burada bir maratondan daha fazlası bir slogan ile ortaya çıktığımızı 150 yılda 150 proje çerçevesinde düzenlenen Uluslararası Kayseri Yarı Maratonumuzun 9 Ekim’de yapılacağını sizlerle paylaştık. 2’inci defa yapıldığını biliyoruz ve uluslararası boyutta bir önem arz ettiğini hep beraber gözlemliyoruz. Şehrimize de renk kattığının farkındayız. 21K, 10K ve Halk Koşusu şeklinde olan bu maratonda bizlerde bizzat katılmak suretiyle inşallah bu yarışta yer alacağımızı buradan paylaşmak istiyorum. Sponsorlarımıza teşekkür ediyoruz. İnşallah biz hazırız, Kayserimiz hazır. Uluslararası boyuttaki bu çalışmada 9 Ekim Pazar günü bütün Kayserili hemşerilerimizi bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de; “Ben heyecanla bu organizasyonu bekliyorum. Özellikle geldiğim günden bir belediyenin çok güzel ve muhteşem organizasyonlarını gördüm. Gençlik ve Spor İl Müdürümüzle Spor A.Ş. Genel Müdürümüzün uyumlu çalışmasına şahit oldum. İnşallah bir marka değerimiz olur” şeklinde konuştu.

Spor A.Ş. Genel Müdürü İbrahim Somtaş ise, “Spor A.Ş. olarak yaptığımız bütün etkinliklerde hemşehrilerimiz sağ olsunlar binlerle katılım gösteriyorlar. Geçen yıl olduğu gibi yine bu yılda inşallah binlerle anılan bir yarı maratona imza atmayı planlıyoruz. Bize bu imkanları verdiği için büyükşehir belediye başkanımıza teşekkür etmek istiyorum. Maratonumuza inşallah 6 binin üzerinde katılımcı bekliyoruz” dedi. Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı da maratonun yapılmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Programın sonunda Uluslararası Kayseri Yarı Maratonuna sponsor olan kamu ve özel kurum temsilcilerine plaket takdim edildi.