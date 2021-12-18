banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
VakıfBank, Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda finalde
VakıfBank, Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda finalde
ASELSAN 'Katar iddialarına' ilişkin hukuki süreç başlattı
ASELSAN 'Katar iddialarına' ilişkin hukuki süreç başlattı
Togg yeni logosunu seçti
Togg yeni logosunu seçti
Türkiye Ermenistan’ı Rus bağımlılığından kurtaracak
Türkiye Ermenistan’ı Rus bağımlılığından kurtaracak

Uluslararası Göçmenler Günü AGÜ’de Kutlandı

Uluslararası Göçmenler Günü, Abdullah Gül Üniversitesi’nde (AGÜ) düzenlenen etkinlikle kutlandı.

KAYSERİ 18.12.2021, 09:23
Uluslararası Göçmenler Günü AGÜ’de Kutlandı

Uluslararası Göçmenler Günü, Abdullah Gül Üniversitesi’nde (AGÜ) düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Göçmenler Günü kutlaması AGÜ ev sahipliğinde Kayseri İl Göç İdaresi Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlendi. Sümer Kampüsü Konferans Salonunda gerçekleştirilen etkinlikte Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümünden Doç. Dr. Gülnara Jorobekova ve Dr. Öğr. Üyesi Cavid Asadov’un konser verdi. Göç İdaresi Başkanlığı’nın video gösteriminin de yapıldığı etkinlikte yine Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü öğrencisi Serhat Alperen’in bağlama performansına yer verildi.

Göçmen çocuklar ve gençlerden oluşan müzik gruplarının verdiği mini konserlerde büyük ilgi görerek ayakta alkışlandı. Kutlama etkinliğinin açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Cengiz Yılmaz, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun Uluslararası Göçmenler Günü’nü ilan ederek aslında bu konunun ne kadar olumlu ve pozitif bir tarafı olduğunun altını çizdiğini söyledi. Göçmenliğin çok kültürlülük olduğunu belirten Rektör Yılmaz: “Göçmenlik demek yeni geldiği, içinde bulunduğu topluma son derece olumlu katkılarda bulunan, son derece değişik perspektifler sunan hatta yenilikçilik anlayışı getiren yeni bir nefes, yeni bir enerji demek. O yüzden ben bu günün çok anlamlı ve önemli olduğunu düşünüyorum” dedi.

Kayseri İl Göç İdaresi Müdürü Ahmet Danışman da konuşmasında Türkiye olarak dünyanın en önemli göç güzergahlarının birinin üstünde yaşadıklarını kaydetti. Danışman, tarih boyunca sayısız medeniyete ev sahipliği yapmış, büyük göçlere tanıklık etmiş kadim bir kültürün varisleri olduğumuzu belirterek, “Sanıyorum bu tanıklık nedeniyle hem ecdadımızda hem tarihimizde, örfümüzde, ananemizde bu göç kültürü yer bulmuş kendine. Çok önemli sayıda yabancı ağırlıyoruz ülke çapında. 190’a yakın ülkenin mensubunu ağırlıyoruz ülke olarak. Dünya üzerinde 208 ülke olduğunu düşünürsek çok önemli bir rakam. Bence tarihe tanıklık ediyoruz. Önemli bir süreçten geçiyoruz. Hatalarımız, eksiklerimiz vardır karşılıklı ama mutlaka bunu tarih yazacaktır” şeklinde konuştu.

Kutlama etkinliğine Kayseri’de yaşayan çeşitli ülkelerden çok sayıda mülteci ve ailelerinin yanısıra AGÜ’den akademisyenler ve uluslararası öğrenciler ile İl Göç Müdürlüğü çalışanları katıldı. Öte yandan kutlama etkinliği öncesinde Kayseri’de yaşayan çeşitli ülkelerden mülteci çocuklar Sümer Kampüsü’nü ziyaret ederek tarihi Sümerbank Bez Fabrika binalarından dönüştürülen kampüsteki eğitim alanlarını gezdi.

Çocuklar ayrıca kampüs içindeki Cumhurbaşkanlığı Abdullah Gül Müzesi ve Kütüphanesi’ni de ziyaret etti.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 17 42
2. Konyaspor 17 33
3. Başakşehir 17 29
4. Hatayspor 17 29
5. Fenerbahçe 16 27
6. Alanyaspor 17 27
7. Adana Demirspor 17 26
8. Sivasspor 17 25
9. Beşiktaş 16 24
10. Galatasaray 17 24
11. Giresunspor 17 22
12. Karagümrük 16 22
13. Gaziantep FK 16 21
14. Antalyaspor 17 21
15. Kayserispor 16 19
16. Altay 17 18
17. Göztepe 16 14
18. Öznur Kablo Yeni Malatya 16 14
19. Rizespor 16 13
20. Kasımpaşa 17 11
Takımlar O P
1. Ümraniye 16 33
2. Ankaragücü 17 33
3. Erzurumspor 16 32
4. Eyüpspor 16 30
5. Bandırmaspor 16 28
6. Samsunspor 16 26
7. İstanbulspor 16 23
8. Adanaspor 17 23
9. Kocaelispor 16 23
10. Gençlerbirliği 16 23
11. Tuzlaspor 15 22
12. Boluspor 17 21
13. Menemenspor 16 20
14. Ankara Keçiörengücü 17 19
15. Manisa FK 17 19
16. Altınordu 17 19
17. Bursaspor 16 18
18. Denizlispor 16 16
19. Balıkesirspor 17 7
Takımlar O P
1. Man City 17 41
2. Liverpool 17 40
3. Chelsea 17 37
4. Arsenal 18 32
5. West Ham 17 28
6. M. United 16 27
7. Tottenham 14 25
8. Wolverhampton 17 24
9. Leicester City 16 22
10. Aston Villa 17 22
11. Crystal Palace 17 20
12. Brentford 16 20
13. Brighton 16 20
14. Everton 17 19
15. Southampton 17 17
16. Leeds United 18 16
17. Watford 16 13
18. Burnley 15 11
19. Newcastle 17 10
20. Norwich City 17 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 17 42
2. Sevilla 17 37
3. Real Betis 17 33
4. Rayo Vallecano 18 30
5. Atletico Madrid 17 29
6. Real Sociedad 18 29
7. Barcelona 17 27
8. Valencia 17 25
9. Espanyol 18 23
10. Villarreal 17 22
11. Osasuna 17 22
12. Athletic Bilbao 17 21
13. Celta de Vigo 18 20
14. Mallorca 17 20
15. Granada 16 16
16. Elche 18 15
17. Deportivo Alaves 17 15
18. Cádiz 17 13
19. Getafe 17 12
20. Levante 17 8