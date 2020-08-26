Talas Belediyesi tarafından Mevlana Mahallesi Meydanı’nı yeniden düzenlemek amacıyla başlatılan Ulusal Fikir Yarışmasına başvurular sürüyor.

Turgut Özal ve Cemil Baba caddeleri arasında, Cengiz Aytmatov Parkı ve Selçuklu Kültür Evi’ni de kapsayan alanda hayata geçirilecek projeyle meydana yeni bir çehre kazandırılacak. Yapılacak düzenleme ile meydan, daha modern ve kullanışlı hale gelecek.

Tüm yurttan TMMOB Mimarlar Odası üyelerinin katılabildiği serbest, ulusal ve tek aşamalı kentsel tasarım türlerindeki fikir yarışmasında başvurular 14 Eylül Pazartesi gününe kadar yapılabilecek.

Ödüllü yarışmaya katılmak isteyenler www.yarismatalas.com adresinden ayrıntılı bilgi alabilecek.

“KİMLİKLİ PROJELER BEKLİYORUZ”

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Temmuz ayı başlarında yarışmayı başlatmıştık. Yarışmaya katılan mimarlarından, şehir plancılarından ve peyzaj mimarlarından Talas’ın tarihi ve doğal yapısına uygun, çevresi ile bütünlük arz eden, geçmişten geleceğe bağ kuran, kimlikli ve kişilikli projeler bekliyoruz. Yaşama değer katan mekanlar ve meydanlar için bir adım attık. Yarışmacılar da bu adımın devamına vizyon, hayal ve estetik katarak Talas’a yakışır güzel eserler çıkartacaklar inşallah.” diye konuştu.