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Ulu çınarlar karın tadını doyasıya çıkardı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Gönül Belediyeciliği’ kapsamında takdir toplayan hizmetlerini sürdürürken, Mustafa Kumlu Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi’nin ulu çınarları kardan adam yapıp kartopu oynayarak stres attı, kışın tadını çıkardı.

KAYSERİ 02.02.2022, 10:41
Ulu çınarlar karın tadını doyasıya çıkardı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Gönül Belediyeciliği’ kapsamında takdir toplayan hizmetlerini sürdürürken, Mustafa Kumlu Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi’nin ulu çınarları kardan adam yapıp kartopu oynayarak stres attı, kışın tadını çıkardı.

Başkan Büyükkılıç tarafından 2019 yılında temeli atılan ve yaşlı vatandaşların hizmetine sunulan Mustafa Kumlu Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi farklı aktivitelerle ulu çınarların sosyalleşmesine, kendilerini geliştirmelerine ve stres atmalarına imkân sağlıyor. Bu kapsamda kar yağışı ile birlikte ulu çınarların eğlenceli vakit geçirmesi için kartopu etkinliği düzenlendi.

Her bir yaşlının kendisine belirlenen program kapsamında faydalandığı merkezde kar yağışı heyecanla karşılandı. Kar yağışını fırsata çevirerek, gençliğini anımsamak isteyen yaşlılar kartopu oynadı, kardan adam yaptı. Düzenlenen etkinlikle stres atan ve eğelenen ulu çınarlardan Mustafa Soylu 1 yıldır merkezde olduğunu belirterek, “Çok memnunum. Bütün arkadaşlar fedakârane çalışıyorlar. Hepimiz huzurluyuz, mutluyuz, her şey güzel. Keyif alıyoruz. Bazen yaşlı oluyoruz, bazen böyle kartopu oynayarak gençliğimizi de hatırlıyoruz. İyiyiz, güzeliz. Bu hizmetleri veren herkese teşekkür ederiz. Sayın başkanımıza ayrıca buradan teşekkürlerimizi sunarız” dedi.

Kartopu etkinliğinde eğlenceli dakikalar geçiren ve merkezde günlerinin çok güzel geçtiğini dile getiren, ulu çınarlardan Nurettin Yozgatlıoğlu, “Ulu Çınarlar Yaşlılar Korosu’nda çalışıyoruz. Bugün de kar olduğu için kartopu oynuyoruz. Bizlere bu hizmetleri veren herkese teşekkür ederiz. Çok memnunuz. Bizleri bu şekilde düşündükleri için Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç, yaşlılarımızın evde yalnız kalıp, kahve köşelerinde olup pis havayı almaması için bizlere bu hizmetleri vermiştir. Ben de şahsım adına ve arkadaşlarım adına teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

Mustafa Kumlu Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi sakinlerinden Sare Beydilli ise hayatlarından çok memnun olduklarını söyleyerek, “2 yıldır geliyorum, çok memnunuz. Her şeyi hoşumuza gidiyor. Allah razı olsun. Örgü örüyoruz, çay içiyoruz. Kartopu oynadık, stresimizi attık. Çok teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

Eğlenceli ve renkli anlara sahne olan etkinliğe katılan Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi sakinlerinden Ayten Akbulut da çok memnun olduğunu ve merkeze gelme gününü iple çektiğini ifade ederek şunları söyledi:

“Burası olmasa biz kafayı bozarız. Bilmediğimizi bildik, görmediğimizi gördük, öğrenmediğimizi öğrendik. Çok sağ olsunlar. 2 yıldır faydalanıyorum. El işi yapıyoruz, yapboz yapıyoruz. Kartopu etkinliği çok güzeldi. Evde duramıyoruz, aklımız fikrimiz burası inanın.”

Mustafa Kumlu Ulu Çınarlar Yaşam Merkezi, dinlenme odaları, fizik tedavi odası, hobi odası, sağlık odası, kişisel bakım odası ve sosyal alanlar gibi imkânları ile ulu çınarlara hizmet veriyor. Kartopu etkinliği ve diğer aktiviteleri değerlendirerek merkez hakkında bilgiler veren Mustafa Kumlu Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi Koordinatörü Seval Genç Değirmenci, şunları söyledi:

“Her yaşlımız, haftada iki gün geliyor. Belirli günleri var. Haftada bir gün el işi, ikinci gün akıl oyunları, hafızayı güçlendirici bir takım etkinlikler yapıyoruz. Müze, sinema, doğum günü kutlamaları gibi birçok etkinlik yapıyorduk, pandemi dolayısıyla ara verdik. Haftada iki gün müzik koromuz var. Çok fazla el işimiz oldu. Mart gibi bir sergi planlıyoruz. Fizyoterapi ünitemiz var, hemşire eşliğinde fizyoterapi ünitemizde küçük, basit fiziksel aktiviteler yaptırıyoruz. Güne öyle başlıyoruz. Yürüyemeyecek durumda olan, gelemeyecek durumda olan, evde çok sıkılan ve sosyalleşmek isteyen yaşlıları biz kendimiz alıyoruz. Yürüyebilecek durumda olanlar kendi geliyor. Kar yağışı ile birlikte çok heyecanlı bir şekilde karı karşılayınca personelle birlikte çıkıp kartopu keyfi yapalım dedik. Hep birlikte vakit geçirdik.”

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