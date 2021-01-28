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Ukrayna Büyükelçisi’nin Kayseri hayranlığı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ukrayna ile var olan turizm ilişkilerini geliştirmek ve başta sanayi ve ticaret olmak üzere çok yönlü işbirliği sağlamak amacıyla Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha ve beraberindeki heyeti ağırladı. Başkan Büyükkılıç, “Kültür, gastronomi, turizm ve özelde kayak turizmi bakımından ilişkilerimizi daha iyi noktalara taşımak noktasında çalışmalarımızı yapıyoruz” derken, Büyükelçi Sybiha ise, “Ben Kayseri’ye gelmemiş olsaydım, boşuna yaşamış olurdum” dedi.

KAYSERİ 28.01.2021, 17:08
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Ukrayna Büyükelçisi’nin Kayseri hayranlığı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ukrayna ile var olan turizm ilişkilerini geliştirmek ve başta sanayi ve ticaret olmak üzere çok yönlü işbirliği sağlamak amacıyla Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha ve beraberindeki heyeti ağırladı. Başkan Büyükkılıç, “Kültür, gastronomi, turizm ve özelde kayak turizmi bakımından ilişkilerimizi daha iyi noktalara taşımak noktasında çalışmalarımızı yapıyoruz” derken, Büyükelçi Sybiha ise, “Ben Kayseri’ye gelmemiş olsaydım, boşuna yaşamış olurdum” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ukrayna Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha’yı başkanlık girişinde karşıladı. Ziyarette, Konsolos Andrii Bilyk, Ataşe Anna Shmyk, Büyükelçinin asistanı Valentyna Khorunzha, Ukraynalı gazeteci Olga Budnyk, İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Şükrü Dursun ile Kayseri Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı da hazır bulundu.

Başkanlık makamında sıcak ve samimi ortamda gerçekleşen ziyarette konuşan Başkan Büyükkılıç, “Erciyes Kayak Merkezimizden kaynaklı olarak Kapadokya Bölgesi’ne de hitap edecek bir anlayış içerisinde Ukrayna ile olan ilişkilerimiz üst düzeydedir. Gerçekten Kayserimizi onlar çok seviyor, biz de Ukrayna ile olan ilişkilerimiz açısından onları takdir ediyoruz. Büyükelçimizi de Kayseri’de görmekten onur duyuyoruz” dedi.

Büyükkılıç, Ukrayna ile ilişkilerin üst düzeyde olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

“Ukrayna sadece kendi bünyesindeki potansiyeli Kayserimize, kayak merkezimize taşıyan anlayıştan öte Rusya’dan gelen misafirlerimizi de charter seferleri ile Kayserimize taşıma konusunda bizlere büyük bir destek veriyor. İnşallah bu ilişkilerimizi biz daha da geliştireceğiz, ülkeler bazında zaten Sayın Cumhurbaşkanımızın ve sizin değerli Cumhurbaşkanınız ile ilişkilerimiz üst düzeydedir. Bundan da ilham alarak tabi ki kültür, gastronomi, turizm ve özelde kayak turizmi bakımından ilişkilerimizi daha iyi noktalara taşımak noktasında çalışmalarımızı yapıp, daha sonraki süreçte de Erciyes dağımızda, Yüksek İrtifa Merkezi dediğimiz özellikle futbol alanındaki kamp merkezimizin de Ukrayna ile olan ilişkilerimiz açısından büyük bir faydası olacağını da buradan paylaşmak isterim.”

Ukrayna Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha da ziyarette Kayseri hayranlığından bahsederek, “Burada şimdilik Kayseri’de birkaç şeyi görebildik. Kesinlikle diyebilirim ki ben Kayseri’ye gelmemiş olsaydım, boşuna yaşamış olurdum. Dost bir ülkeyi temsil etmek beni çok mutlu ediyor. Özellikle bu bağlamda Kayseri’de bulunmaktan son derece mutluyum” dedi.

Ukrayna’dan kardeş şehir teklifinde bulunan Sybiha, şöyle konuştu:

“Gördüğüm şeyleri dikkate alarak diyebilirim ki kesinlikle Ukrayna-Türkiye ilişkileri bağlamında iliniz Kayseri ve Ukrayna arasındaki iş birliğinin potansiyeli tam olarak yansıtılmadı, gerçekleştirilmedi. Bu yüzden işin özüne gelerek size bir teklifte bulunmak istiyorum. Ukrayna’da bir kardeş şehir seçerseniz eminim ki bu kardeş şehir ilişkileri çerçevesinde ilişki ve iş birliğimizi daha da geliştirebiliriz. Ayrıca güçlü ilinizin potansiyelini gördükten sonra hem Kayseri’yi hem de Kapadokya’yı kapsayacak şekilde bir fahri konsolosluk açmayı düşünmeye başladık. Bu bağlamda özellikle bu konu ile ilgili bir öneriniz olursa çok memnun oluruz. Ukrayna ile Kayseri arasında doğrudan uçak seferleri de söz konusu olduğu için bizim vatandaşlarımızla ilgili de görüşülmesi gereken konular olabilir. Bu yüzden çok isabetli olur diye düşünüyorum. Şunu da hatırlatmak istiyorum ki 2019 yılındaki kaydettiğimiz sonuçlara bakacak olursak 2019 yılında Ukrayna’dan Türkiye’ye gelen turist sayısı 1,5 milyon civarındaydı. 2020 yılında pandemiye rağmen Türkiye’ye Ukrayna’dan gelen turist sayısı yine de yaklaşık 1 milyonu bulmuştur. O yüzden turizm açısından bakacak olursak he Türkiye, hem Kayseri Ukraynalı turistler tarafından en çok tercih edilen destinasyonlar arasında yer alıyor.”

Kayseri’de kale içindeki müzeyi, Kültepe’yi gezdiğini ve çok beğendiğini söyleyen Sybiha, Başkan Büyükkılıç’ı da Ukrayna’ya davet etti.

Başkan Büyükkılıç’tan, Büyükelçi Sybiha’ya KAYMEK kursiyerleri tarafından özel taşlardan yapılmış, el emeği, göz nuru bir eser ile Kültepe Kaniş-Karum’da çıkan tarihi tabletlerin replikası hediye edildi. Bu tabletleri masasının en güzel yerine koyacağını söyleyen Büyükelçi Sybiha da Başkan Büyükkılıç’a güç sembolü topuz olarak bilinen “Bulava” ile Ukrayna’dan organik bal takdim etti.

Başkan Büyükkılıç tarafından Ukrayna Büyükelçisi onuruna verilen çalışma yemeğinde de Kayseri ile Ukrayna arasındaki işbirliği seçenekleri üzerine değerlendirmelerde bulunuldu. Başkan Büyükkılıç, yemekte Kayseri’nin gastronomi turizminde de ön planda olduğunu ifade ederek, konuklarına Kayseri’nin yöresel lezzetlerini ikram etti.
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