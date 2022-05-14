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Uğur Nuri Akın: "Artık eczacıların ve eczanelerin hakkı teslim edilmelidir”

Eczacılar Odası Başkanı Uğur Nuri Akın, “Artık eczacıların ve eczanelerin hakkı teslim edilmelidir” dedi.

KAYSERİ 14.05.2022, 12:23
Uğur Nuri Akın: "Artık eczacıların ve eczanelerin hakkı teslim edilmelidir”

Eczacılar Odası Başkanı Uğur Nuri Akın, “Artık eczacıların ve eczanelerin hakkı teslim edilmelidir” dedi.

Kayseri’de 14 Mayıs Bilimsel Eczacılık Günü nedeniyle Eczacı Odası tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk bırakıldı. Törene, Kayseri Eczacılar Odası Başkanı Uğur Nuri Akın, Erciyes Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mükerrer Betül Yerer Aycan, oda yönetim kurulu ve oda üyeleri katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından burada açıklamalarda bulunan Eczacı Odası Başkanı Uğur Nuri Akın, "Günün ekonomik şartlarında farklı sektörlere yönelik teşvik ve iyileştirmeler hayata geçirilirken, eczacılar tam 13 yıldır revize edilmeyen ilaç fiyat kararnamesinin güncellenmesini beklemektedir. Eczacıların bu talebi, haklı bir talep olmanın ötesinde artık ekonomik anlamda da bir zorunluluktur. Bir kez daha vurguluyoruz ki 2009 yılından bu yana güncellenmeyen, mevcut koşullara hiçbir şekilde uyum sağlamayan ilaç fiyat kararnamesi acilen güncellenmelidir. Çünkü eczanelerimizin artık mevcut ekonomik koşullarda ayakta kalma gücü tükenmiş, eczane ekonomileri sürdürülebilir olmaktan çıkmış ve erimiştir. Eczacıların bu çığlığına acilen yanıt verilmesi gerekmektedir. Yine hem eczacılar olarak hem de hastalarımızı yakından etkileyen bir diğer sorun, ilaç fiyatlandırılmasında kullanılan avro kuru güncellemesi öncesinde yaşanan ilaca erişim sorunudur” ifadelerini kullandı.

"Artık eczacıların ve eczanelerin hakkı teslim edilmelidir"

Akın, “Halk sağlığını önceleyen bir meslek grubunun temsilcileri olarak altını özellikle çizmek istiyoruz ki; bu sorunun çözüme kavuşması bizim için büyük önem taşımaktadır. İlaca kolaylıkla erişim, halk sağlığının en önemli önceliklerinden biridir. Bu sorunun çözümüne yönelik önlemlerin ivedilikle alınması gerekmektedir. Özellikle güncellemenin yapıldığı Şubat ayının öncesinde hastalarımız çok sayıda ilaca erişimde sıkıntı yaşamaktadır. Hastalarımızın yaşadığı bu mağduriyet eczanelere de ciddi anlamda yansımaktadır. Hastalarımızın ilaca erişimde yaşadığı sıkıntıların giderilmesi için artık yılda sadece bir kez kur güncellemesi yapılması gerçekçi değildir. Bunun yanında yılda en az 3-4 kez kur güncellemesi yapılması gerekmektedir. Pandemi döneminde yaşananlar, eczacının mesleki bilgisinin değerini ve olağanüstü dönemlerde oynadığı kritik rolleri gözler önüne sermiştir. Hasta odaklı bir perspektiften bakıldığında, sağlık hizmet sunumuna ilişkin gerekli düzenlemelerin yapılması ve sağlı çalışanları arasında etkin bir görev paylaşımının olması gerekmektedir. Artık eczacıların ve eczanelerin hakkı teslim edilmelidir” dedi.

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