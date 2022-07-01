banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Filenin Sultanları yarı finalde
Filenin Sultanları yarı finalde
Beşiktaş, yeni sezon formalarını tanıttı
Beşiktaş, yeni sezon formalarını tanıttı
ABD Başkanı Joe Biden'den F-16 açıklaması
ABD Başkanı Joe Biden'den F-16 açıklaması
Haftalık kirası 1.8 milyon avro
Haftalık kirası 1.8 milyon avro

Uğur Demirok ve İbrahim Akdağ, Eyüpspor’da

Kayserispor ile sözleşmeleri sona eren Uğur Demirok ile İbrahim Akdağ, Eyüpspor ile anlaştı.

KAYSERİ 01.07.2022, 08:51
Uğur Demirok ve İbrahim Akdağ, Eyüpspor’da

Kayserispor ile sözleşmeleri sona eren Uğur Demirok ile İbrahim Akdağ, Eyüpspor ile anlaştı.

Geride kalan sezon Yukatel Kayserispor forması giyen defans oyuncusu Uğur Demirok ile orta saha futbolcusu İbrahim Akdağ, Süper Lig’in yeni takımlarından Eyüpspor ile anlaşmaya vardı. Eyüpspor forması giyerek resmi sözleşmeye imzalayan iki futbolcu, yeni takımı ile başarılı olmak arzusunda. Uğur Demirok, geride kalan sezon Kayserispor forması ile 19 lig maçına çıkarken 2 gol atmıştı. 4 kez sarı kart, 1 kez kırmızı kart gören Uğur, 1541dakika sahada kalmıştı.

İbrahim Akdağ ise geride kalan sezon sarı kırmızılı forma altında 32 lig maçında görev aldı. 2 gol atıp 2 asist yapan İbrahim Akdağ, 11 kez sarı kart görürken 2270 dakika oyun alanında kalmıştı.

Yorumlar (0)
22°
parçalı az bulutlu