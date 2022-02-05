Yukatel Kayserispor takım kaptanlarından Uğur Demirok, Hatayspor maçında attığı golle kendini affettirdi.

Süper Lig’in 24.haftasında sahasında Hatayspor’u 4-3 yenerek 3 puanı alan Kayserispor’da takım kaptanı Uğur Demirok, kendini affettirdi. Maçın başında takımının kazandığı penaltı atışını gole çeviremeyen ve büyük üzüntü yaşayan Uğur Demirok, maçın 68. dakikasında attığı golle taraftarın alkışını topladı.

Attığı gol sonrasında sevincini takım arkadaşları ve taraftar ile paylaşan Uğur Demirok, maç sonrasında kendini alkışlayan taraftarı selamladı.