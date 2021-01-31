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Uğur Demirok ilk golünü attı
Hes Kablo Kayserispor’un yeni transferi Uğur Demirok, Kasımpaşa maçında attığı golle takımına 3 puanı getiren isim oldu.
KAYSERİ 31.01.2021, 13:19
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Hes Kablo Kayserispor’un yeni transferi Uğur Demirok, Kasımpaşa maçında attığı golle takımına 3 puanı getiren isim oldu.
Hes Kablo Kayserispor’un yeni transferlerinden Uğur Demirok, sarı kırmızılı forma ile ilk golünü attı. Müsabakaya ilk 11’de başlayan tecrübeli futbolcu maçın 90+4.dakikasında attığı golle takımına galibiyeti getiren isim oldu.Hes Kablo Kayserispor forması altında Süper Lig’de ilk golünü atan Uğur Demirok, ligin ilk yarısında da Konyaspor forması ile 9 maça çıkmış ve 4 gole imza koymuştu.