Ücretsiz Softbol-Beyzbol hakem eğitimleri devam ediyor
TÜRKİYE RAGBİ FEDERASYONU TARAFINDAN HAZIRLANAN EĞİTİM MODÜLÜNE KAYIT OLUP EĞİTİMİNİ TAMAMLAYAN HERKES “ADAY HAKEM” ÜNVANI KAZANABİLECEK. ONLİNE YAPILACAK MODÜLÜN İLK OLMASI SEBEBİYLE KATILIMCILARDAN HERHANGİ BİR ÜCRET ALINMAYACAK.
Türkiye Ragbi Federasyonu tarafından hazırlanan eğitim modülüne kayıt olup eğitimini tamamlayan herkes “Aday Hakem” ünvanı kazanabilecek. Online yapılacak modülün ilk olması sebebiyle katılımcılardan herhangi bir ücret alınmayacak.
Türkiye Ragbi Federasyonu tarafından bilgilerde hakem ihtiyacını karşılamak için hazırlanan “aday hakem eğitim modülü” nün aynı zamanda eğitici bilgiler içermesi sebebiyle Beyzbol ve Softbol branşları liglerinde yer alan 18 yaşını tamamlamış tüm oyuncuların söz konusu bu eğitim programına katılmaları zorunlu hale getirildi. Söz konusu eğitimlere katılabilmek için http://beta.trf.gov.tr/ adresinden Tc Kimlik numarası ile kaydolup, kurslar bölümünden ilgili branşın hakemlik kursuna başvuru yapmak yeterli olacak. Kurslar 30 Eylül’de tamamlanacak.
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|Takımlar
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|P
|1. Başakşehir
|34
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|34
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|3. Beşiktaş
|34
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|34
|60
|5. Alanyaspor
|34
|57
|6. Galatasaray
|34
|56
|7. Fenerbahçe
|34
|53
|8. Gaziantep FK
|34
|46
|9. Antalyaspor
|34
|45
|10. Kasımpaşa
|34
|43
|11. Göztepe
|34
|42
|12. Gençlerbirliği
|34
|36
|13. Konyaspor
|34
|36
|14. Denizlispor
|34
|35
|15. Çaykur Rizespor
|34
|35
|16. Malatyaspor
|34
|32
|17. Kayserispor
|34
|32
|18. Ankaragücü
|34
|32
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurumspor
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Ankara Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|38
|99
|2. Man City
|38
|81
|3. M. United
|38
|66
|4. Chelsea
|38
|66
|5. Leicester City
|38
|62
|6. Tottenham
|38
|59
|7. Wolverhampton
|38
|59
|8. Arsenal
|38
|56
|9. Sheffield United
|38
|54
|10. Burnley
|38
|54
|11. Southampton
|38
|52
|12. Everton
|38
|49
|13. Newcastle
|38
|44
|14. Crystal Palace
|38
|43
|15. Brighton
|38
|41
|16. West Ham
|38
|39
|17. Aston Villa
|38
|35
|18. Bournemouth
|38
|34
|19. Watford
|38
|34
|20. Norwich City
|38
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25