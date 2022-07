Ücretsiz danışmanlık hizmeti yoğun ilgi görüyor

Büyükşehir bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi uzmanlarınca 5 ayrı noktada sunulan ücretsiz YKS tercih danışmanlığı ve rehberlik hizmeti, öğrenci ve velilerden yoğun ilgi görüyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Üniversite Tanıtım ve Tercih Danışmanlığı Günleri öğrencilerin yoğun ilgisi ile sürüyor. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatlarıyla, her alanda olduğu gibi eğitim alanında on binlerce vatandaşa ulaşan hizmet ve faaliyetleri hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, öğrencilere yönelik hizmetlerine devam ediyor. Bu çerçevede, Büyükşehir Belediyesi’nin mesleki eğitim ve kurslardaki başarısıyla göz dolduran kuruluşu KAYMEK, YKS sonuçlarının açıklanması ve tercih sürecinin başlamasıyla birlikte Üniversite Tanıtım ve Tercih Danışmanlığı Günleri’ni başlattı. Büyükşehir Belediyesi, KAYMEK uzmanları ile heyecan dolu tercih sürecinde hayalleri doğrultusunda en uygun üniversite ve bölümü seçmek isteyen öğrencilere yardımcı olmak amacıyla tercih danışmanlığı ve rehberlik hizmeti sunmayı sürdürüyor. Beş farklı noktada sunulan tercih danışmanlığı ve rehberlik hizmetinden yararlanan öğrenciler, ücretsiz sunulan önemli hizmet için Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a teşekkür ettiler. Uzmanlar tarafından, öğrencilere üniversiteler ve bölümler hakkında detaylı bilgilendirmelerin yapıldığı ve yoğun ilgi gördüğü hizmet, öğrenciler ve velilerden tam not aldı.

21 Temmuz’da 5 noktada aynı anda başlayan tercih danışmanlığı ve rehberlik hizmeti, 5 Ağustos’a kadar saat 10.00-20.00 arasında Kayseri Kalesi’nde, 09.00 ve 17.30 saatleri arasında ise KAYMEK İhtisas Merkezi, KAYMEK Danişment Gazi, Beyazşehir Sosyal Yaşam Merkezi ve KAYMEK Ziya Gökalp tesislerinde devam edecek.