Uçak ambulanslar bebekler için havalandı

Kayseri’de iki ayrı hastanede tedavi gören bebeklerden birisi İstanbul’a diğeri ise Ankara’ya hava ambulansları ile nakledildi.

Kayseri Şehir Hastanesi’nde çamsakura tedavisi gören bir bebek kente gelen uçak ambulans ile İstanbul’a nakledildi. Ayrıca ERÜ Tıp Fakültesi’nde tedavi gören hipopblastik sol kalp hastası erkek bir bebek ise Ankara Hacettepe Hastanesi Tıp Fakültesi’ne uçak ambulans ile nakledildi.