Uçak ambulans Hızır gibi yetişti

Kayseri’de karaciğer nakli bekleyen 26 yaşındaki Burak Kozan, kadavradan bulunan karaciğer sonrasında Sağlık Bakanlığı’na bağlı uçak ambulansla Antalya’ya nakledildi.

Kayseri’de yaşayan ve Wilson sendromu olan 26 yaşındaki Burak Kozan’a Antalya Akdeniz Üniversitesi’nden sevindirici haber geldi. Karaciğer nakli bekleyen Burak Kozan için kadavradan karaciğer bulunması üzerine acil nakil için zamanla yarışıldı. 112 Acil Ambulans birimi, Ankara hava operasyonu yetkilileri ile hızlı bir koordine sağlayarak, Sağlık Bakanlığı’na bağlı uçak ambulansın Kayseri’ye gelmesini sağladı.

Tam teşekküllü uçak ambulans ve deneyimli sağlık ekipleri tarafından Kayseri’den teslim alınan Burak Kozan, hızlı bir şekilde Antalya’ya nakledildi.

WİLSON SENDROMU NEDİR?

Wilson hastalığı karaciğer, beyin ve diğer hayati organlarda bakır birikmesi sonucu ortaya çıkan ve nadir görülen kalıtsal bir hastalıktır. Wilson hastalığı genellikle 5-35 yaş arasındaki insanlarda görülse de daha küçük yaşlarda ve daha ileri yaşlarda da tespit edilebilir.