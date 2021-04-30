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U19 Süper Ligi 9.Hafta

U19 Süper Liginde mücadele eden Hes Kablo Kayserispor, deplasmanda oynadığı maçta Yukatel Denizlispor ile 1-1 berabere kaldı. Sarı-Kırmızılılar galibiyet özlemi 5 maça çıktı.

KAYSERİ 30.04.2021, 09:12
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U19 Süper Ligi 9.Hafta

U19 Süper Liginde mücadele eden Hes Kablo Kayserispor, deplasmanda oynadığı maçta Yukatel Denizlispor ile 1-1 berabere kaldı. Sarı-Kırmızılılar galibiyet özlemi 5 maça çıktı.

Stat: Denizli Doğan Seyfi Atlı Stadı

Hakemler: Cihan Yurdagül xx, Ahmet Bayır xx, Furkan Abdullah Öztaş xx

Yukatel Denizlispor U19: Emre Çirkin xx, Ahmet Melih Kaya xx, (Emre Toprak Dinç x dk.76), Emre Yıldırım xx, Emirhan Kaşcıoğlu xx,Burak Gümüştaş xx, Yusuf Emre İnanır xx, Mehmet Ali Ulaman xx, (Emre Burgaz x dk.68), Alaattin Öner xx, Hüseyin Furkan Uslu xx, (Talha Eren Ateş x dk.76), Deniz Kodal xx, (Hüseyin Deniz x dk.68), Samet Emre Gündüz xx (Göktuğ Ercedoğan x dk.62)

Hes Kablo Kayserispor U19:Onur Can Özdemir xx, Göktuğ Yayla xx, İzzet Kanberlioğlu xx, Enes Koçoğlu xx, Talha Karataş xx, Ahmet Zekeriya Kartal xx, (Miraç Akdeniz x dk.56), Yunus Emre Kılınç xx, (Halil Can Durmuş x dk.85), Okan Acar xx, Talha Sarıaslan xx, (Yiğit Yavuz Deniz x dk.85), Mehmet Eray Özbek xx, Hayrullah Erkip xx (Ethem Balcı x dk.33)

Goller: Alaattin Öner dk.44 (Yukatel Denizlispor U19), Talha Sarıaslan dk.61 (Hes Kablo Kayserispor U19)

Sarı Kartlar: Burak Gümüştaş, Yusuf Emre İnanır (Yukatel Denizlispor U19), Okan Acar (Hes Kablo Kayserispor U19)
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