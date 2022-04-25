U19 Süper Ligi 30. Hafta: Antalyaspor:4 - Kayserispor: 5

U19 Gelişim Elit Süper Liginde mücadele eden Kayserispor ligin 30. haftasında deplasmanda oynadığı maçta Antalyaspor’u 5-4 mağlup ederek 3 puan aldı.

Stat: Atilla Vehbi Konuk Tesisleri

Hakemler: İlyas Onur Şaban xx, Özlem Balkıç xx, Erkan Çakaroğlu xx

Antalyaspor U19: Eren Girgin x, Müslüm Yat x, Amar Gerxhaliu x, Berat Onur Pınar x, Ege Bilsel xx, Mustafa Erdilman x, Emre Uzun x, Mehmet İlhan x (Dk.31 Mehmet Yanıkara xx), Alperen Emir Dikmen x (Dk.11 Fehmi Koç x), Mert Can Yılmaz x (Dk.15 Murodalı Aknazarov x), Emir Aydın x

Kayserispor U19: Tolun Orhun Akkaya xx, Talha Karataş xx (Dk.60 Berkan Aslan xx), Hamza Şahbaz xx, (Dk.83 Seyitcem Gökberk Karagöz x), Göktuğ Yayla xx, Bilal Ceylan xx, Berat Keskin xx, Hayrullah Erkip xx, Kürşat Babamoğlu xx (Dk.60 Serhat Işık x), Talha Sarıaslan xxxx, Emin Can Uysal x (Dk.32 Eray Tokat x), Ethem Balcı xx (Dk.83 Ahmet Kağan Malatyalı x)

Goller: Ege Bilsel dk.42 ve 49, Mehmet Yanıkara dk.46 ve 55 (Antalyaspor U19), Talha Sarıaslan dk.5, 28, 45 ve 76, Berkan Aslan dk.90 (Kayserispor U19)

Sarı Kartlar: Emir Aydın (Antalyaspor U19), Hayrullah Erkip (Kayserispor U19)