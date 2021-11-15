U19 Süper Ligi 3. Hafta
U19 Süper Liginde mücadele eden Yukatel Kayserispor, ligin 3.haftasında İzmir deplasmanından galibiyetle döndü. Deplasmanda Altay’ı 2-1 mağlup ederek ligdeki ilk galibiyetini alan sarı kırmızılılar maç sonrası büyük sevinç yaşadı.
U19 Süper Liginde mücadele eden Yukatel Kayserispor, ligin 3.haftasında İzmir deplasmanından galibiyetle döndü. Deplasmanda Altay’ı 2-1 mağlup ederek ligdeki ilk galibiyetini alan sarı kırmızılılar maç sonrası büyük sevinç yaşadı.
Stat: İzmir Gümüldür Sahası
Hakemler: Yusuf Karamercimek xx, Eren Salbaş xx, Hasan Turcan xx
Altay U19: Mustafa Çalışkan xx, Ali Solmaz xx, Kerem Gül xx, Tugay Gündem xx, Mehmet Gökçe xx, (Berk Demir x dk 70), Ege Parmaksız xx, (Mehmet Gündüz x dk 63), Erdem Özcan xx, (Enes Yetkin x dk 70),Azad Yazıl xx, (Salih Oktay x dk 62), Onur Efe xx Cem Özgener xx, Deha Süngü xx, (Muhammet Yılmaz x dk 55)
Yukatel Kayserispor U19: Abdulkadir Taşdan xx (Umut Eren Tunç xx dk 46), Yusuf Tuna Erakay xxx, Hamza Şahbaz xxx, Enes Koçoğlu xxx, Talha Karataş xxx, Halil Can Durmuş xxx, (Berat Eskin x dk 78),Hayrullah Erkip xxx, (Ahmet Kağan Malatyalı x dk 88), Kürşat Babamoğlu
xxx, Muhammed Bilal Soylu xx, (Berkan Aslan x dk 67) Emin Can Uysal xxx, (Bilal Ceylan x dk 88), Ethem Balcı xxx
Goller: Tugay Gündem dk 45 (Altay U19), Emin Can uysal dk 12, Ethem Balcı dk 61 (Yukatel Kayserispor U19)
Sarı Kartlar: Ethem Balcı, Berat Eskin, Kürşat Babamoğlu (Yukatel Kayserispor U19)