banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Ruhsar Pekcan bakan olunca kıyım yapmış!
Ruhsar Pekcan bakan olunca kıyım yapmış!
Küfürlü paylaşım iki ülkeyi savaşın eşiğine getirdi!
Küfürlü paylaşım iki ülkeyi savaşın eşiğine getirdi!
Trabzon'da fırını kumarhaneye çevirdiler!
Trabzon'da fırını kumarhaneye çevirdiler!
Fenomen olmak için kavga etmişlerdi, göz altına alındılar!
Fenomen olmak için kavga etmişlerdi, göz altına alındılar!

U19 Süper Ligi 10.Hafta

U19 Süper Liginde mücadele eden Hes Kablo Kayserispor ligin 10. haftasında sahasında oynadığı Helenex Yeni Malatyaspor’a 1-0 mağlup oldu. Sarı kırmızılılar 5 maçtır kazanamıyor.

KAYSERİ 03.05.2021, 15:46
U19 Süper Ligi 10.Hafta

U19 Süper Liginde mücadele eden Hes Kablo Kayserispor ligin 10. haftasında sahasında oynadığı Helenex Yeni Malatyaspor’a 1-0 mağlup oldu. Sarı kırmızılılar 5 maçtır kazanamıyor.

Stat: Kayseri Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Saha

Hakemler: Cemal Emre Gömeç xx, Ömer Hürcan Yücel xx, Selahattin Ak xx

Hes Kablo Kayserispor U19: Onur Can Özdemir xx, Göktuğ Yayla x, (Emin Can Uysal x dk.46), İzzet Kanberlioğlu xx, Enes Koçoğlu xx, Talha Karataş x, (Safa Bağçı x dk.46), Ahmet Zekeriya Kartal xx, Yunus Emre Kılınç x, (Yiğit Yavuz Deniz x dk.46), Okan Acar xx, Miraç Akdeniz x, (Talha Sarıaslan x dk.68), Mehmet Eray Özbek xx, Ethem Balcı xx, (Muhammed Ali Çalışır x dk.84)

Helenex Yeni Malatyaspor U19: Murat Akşit xxx, Abuzer Abiç xxx, Kerem Altunışık xxx, (Hakan Çatar x dk.77), Piclaire Irakoze xxx, Philip Gameli Awuku xxx, Onur Hüseyin Gevgin xxx, Umut Taniş xxx, (Osman x dk.87), Yusuf Kenan İsimbay xxx, Mehmet Suha Yiği xxx, Burak Efe Yaz xxx, (Emircan Bayrakdar x dk.87), Berat Yaman xxx (Mehmet Emin Taştan ? dk.90)

Gol: Enes Koçoğlu (dk.21) (Kendi kalesine) (Helenex Yeni Malatyaspor U19)

Sarı Kartlar: Ahmet Zekeriya Kartal, Yunus Emre Kılınç (Hes Kablo Kayserispor U19), Phılıp Gameli Awuku (Helenex Yeni Malatyaspor U19)
Yorumlar (0)
25°
açık