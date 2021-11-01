U19 Gelişim Süper Ligi 1.Hafta

Yukatel Kayserispor U19 Takımı, ligin 1. haftasında evinde Fatih Karagümrük’e 3-1 mağlup oldu.

U19 Gelişim Süper Ligi 1.haftasında Yukatel Kayserispor evinde konuk ettiği Fatih Karagümrük ile karşılaştı. Sümer Stadı’nda oynanan müsabakada rakibine 3-1 mağlup olan Sarı-Kırmızılılar sezona mağlubiyetle başladı.

Stat: Sümer Stadı

Hakemler: Volkan Oğuz x, Abdulkadir Keğin xx, Oğuzhan Bahçıvan xx

Yukatel Kayserispor U19: Abdulkadir Taşdan x, Berak Eskin x, Muhammed Eren Arıkan x, (Yusuf Tuna Erakay xc dk 65), Enes Koçoğlu x, (Seyit Cem Gökberk Karagöz x dk 65), Talha Karataş x, Alperen Elmas x, (Eray Tokat x dk 65), Emin Can Uysal x, (Muhammed Bilal Soylu x dk 59), Mehmet Eray Özbek x, (Halil Can Durmuş x dk 84), Berkan Aslan x, Talha Sarıaslan x, Hamza Şahbaz x

Fatih Karagümrük U19: Burak Emre Arkan xx, Fatih Mehmet Ekinci xx, Süha Keleşoğlu xx, Nihat Koç xx, Kağan Köroğlu xx, Yusuf Talha Kökce xx, Tayyarcan Aytekin xx, Ömer Faruk Gümüş xx, (Hakan Akgül x dk 52), Cemil Devrim xx, (Batuhan Türkmen x dk 46Ali Rıza Aslan xx, Yiğit Altıntaş xx, (Erdem Aydın x dk 73)

Goller: Muhammed Bilal Soylu dk.85 (Yukatel Kayserispor U19), Nihat Koç dk 47 (pen), Tayyarcan Aytekin dk 60, Ali Rıza Aslan dk 90 (Fatih Karagümrük U19)

Sarı Kartlar: Enes Koçoğlu, Hamza Şahbaz (Yukatel Kayserispor U19), Ömer Faruk Gümüş, Tayyarcan Aytekin (Fatih Karagümrük U19)

Kırmızı Kart: Yusuf Talha Kökçe dk 88 (Fatih Karagümrük U19)