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U19 Gelişim Ligi: Kayserispor: 3 - Adana Demirspor: 0
U19 Gelişim Elit A Ligi müsabakasında Yukatel Kayserispor U19 ile Adana Demirspor U19 karşılaştı. Sarı kırmızılılar, 3 puanı 3 golle aldı.
KAYSERİ 28.11.2022, 08:51
U19 Gelişim Elit A Ligi müsabakasında Yukatel Kayserispor U19 ile Adana Demirspor U19 karşılaştı. Sarı kırmızılılar, 3 puanı 3 golle aldı.
Stat: Atatürk Spor Kompleksi Yan Saha
Hakemler: Kemal Hattatioğlu, Bekir Kahraman, Murat Ahi
Yukatel Kayserispor U19: Ali Özdoğan, Kaan Malatyalı, Hamza Şahbaz, Mert Dinç, Bilal Ceylan, Burak Efe Arslan, Berkan Aslan, Berat Eskin, Talha Sarıarslan, Eray Özbek, Ethem Balcı
Adana Demirspor U19: Murat Uğur Eser, Kadir Karayiğit, Yücel Gürol, Samuel Nongon, Ali Göktürk Özdemir, Emrecan Uzun, Arda Okan Kurtulan, Bekir Alper Taşdemir, Salih Kavrazlı, Yusuf Yüzgeç, Giorgi Khabubuliani
Goller: Talha Sarıarslan Dk.26 ve 90, Ethem Balcı Dk. 69 (Yukatel Kayserispor U19)