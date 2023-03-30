U19 Elit A Ligi: Kayserispor: 2 - Galatasaray: 0
U19 ELİT A LİGİ 25. HAFTASINDA KAYSERİSPOR İLE GALATASARAY KARŞI KARŞIYA GELDİ. ÇEKİŞMELİ MÜSABAKAYI KAYSERİSPOR 2-0 KAZANDI.
U19 Elit A Ligi 25. haftasında Kayserispor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Çekişmeli müsabakayı Kayserispor 2-0 kazandı.
Stat: Atatürk Spor Kompleksi Yan Saha
Hakemler: Nail Berkant Sarıkaya, İbrahim Bayram, Nusret Yıldırım
Kayserispor U19: Mehmet Şamil Öztürk, Ahmet Kağan Malatyalı, Mert Dinç (Dk.66 Barış Barut), Mustafa Erdoğan, Göktuğ Yayla, Samet Türk (Dk.66 Mecit Kaan), Furkan Arslan, Berat Eskin, Ethem Balcı, Serhat Işık (Dk.46 Ahmet Mukan), Burak Efe Arslan (Dk.89 Şerafettin Can Polat)
Galatasaray U19: Altay Recep Çobaner, Berkan Aksoy, Berat Efe Pehlivan, Ali Yeşilyurt, Kerem Şenyüz (Dk.71 Cemal Kaya), Yasin Çekirge, Caner Türksoy, Yusuf Deniz Şaş (Dk.71 Ali Yiğit Karaca), Baran Demiroğlu, Yusuf Emre Narin (Dk.58 Berknaz Almazbekov), Koraycan Akbaş (Dk.84 Umut Okol)
Goller: Ethem Balcı Dk.29 Furkan Arslan Dk.90+3 (Kayserispor U19)