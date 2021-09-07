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U18 Milli Takımı’nın hazırlık kampı aday kadrosu açıklandı

Yukatel Kayserispor’un genç forveti Talha Sarıaslan, U18 milli takım hazırlık kampı aday kadrosunda yer aldı.

KAYSERİ 07.09.2021, 08:26
U18 Milli Takımı’nın hazırlık kampı aday kadrosu açıklandı

Yukatel Kayserispor’un genç forveti Talha Sarıaslan, U18 milli takım hazırlık kampı aday kadrosunda yer aldı.

U18 Milli Takımı 09-18 Eylül 2021 tarihleri arasında Kocaeli’de yapacağı hazırlık kampı aday kadrosu açıklandı. Aday kadroya davet edilen oyuncular, 9 Eylül 2021 Perşembe günü saat 13.00’te Kocaeli Wellborn Luxury Hotel’de toplanacak. U18 Milli Takımı’nın hazırlık kampı aday kadrosuna şu oyuncular davet edildi:

Kaleciler: Talha Yakın (Bursaspor), Kaan Çinkaya (MKE Ankaragücü)

Defans: İlker Akar (Altınordu), Kerem Kök (Bursaspor), Eren Tunalı (Bursaspor), Güvenç Usta (Çaykur Rizespor A.Ş.), Emir Ortakaya (Fenerbahçe A.Ş.), Ahmet Buğra Güven (Fenerbahçe A.Ş.), Emir Tintiş (Galatasaray A.Ş.), Ersin Yılmaz (Galatasaray A.Ş.), İrfan Köse (Medipol Başakşehir FK)

Orta Saha: Cem Özgener (Altay), Tugay Güner (Altınordu), Buğra Çağlıyan (Eskişehirspor), Mevlüt Han Ekelik (Fraport TAV Antalyaspor), Mustafa Erdilman (Fraport TAV Antalyaspor), Hamza Yiğit Akman (Galatasaray A.Ş.), Ulusoy Mert Kabasakal (Gençlerbirliği), Yiğit Kerem (Manisa FK)

Forvet: Habib Biçer (Bodrumspor A.Ş.), Melih Bostan (Fenerbahçe A.Ş.), Ali Kılıç (Yılport Samsunspor), Talha Sarıarslan (Yukatel Kayserispor)

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