U18 Ligi’nde 6. hafta tamamlandı

Mustafa Onur Sümengen U18 Ligi A, B ve C Grubu’nda 6. hafta geride tamamlanırken, oynanan 17 maçta 117 gol atıldı.

U18 Ligi A-B ve C Grubunda heyecan dorukta. A Grubunda Kocasinan Şimşekspor, B Grubunda Kocasinan Ülküspor ve C Grubunda Kayseri Şekerspor liderliklerini sürdürüyor. 3 grupta oynanan 17 karşılaşmada toplam 117 gol atıldı. U18 Ligi’nde 6. hafta alınan sonuçlar şu şekilde:

Hacılar Erciyesspor 5-0 Amaratspor

Kocasinan Ülküspor 5-2 Sungur FK

Erciyes İdmangücü 3-6 Develispor

Buğdaylıspor 0-8 Kayseri Atletikspor

Kayseri Şekerspor 5-0 Develi Erciyesspor

Erkiletspor 10-0 Gaziosmanpaşaspor

Tomarza Belediyespor 9-2 Kocasinan Gençlikspor

Erciyes Esen Makine FK 5-0 Argıncıkspor

Talas Anayurtspor 2-1 Yeşilspor

Anayurt Finalspor 4-0 Cuma Uluçay Talasspor

Argıncık Esnafspor 2-1 Gültepespor

Anadolu Gençlik 3-4 Kayseri İdman Yurdu

Erciyesgücü FK 9-0 Kocasinan Gençlikspor

Trend Gayrimenkul 0-2 Anadolu Yıldızları

Talas Denizspor 1-8 Kılıçaslan Yıldızspor

İlbeyspor 0-16 Kocasinan Şimşekspor

Talasgücü Belediyespor 3-1 Kayseri Yolspor

Sanayi Esnafspor 0-3 Demirspor (Hükmen)