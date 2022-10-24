U17 Elit A Ligi: Kayserispor:0 - Fenerbahçe: 3

Yukatel Kayserispor U17 takımı ligin 2.haftasında evinde Fenerbahçe’ye mağlup oldu.

U17 Elit A Ligi 2.Grupta yer alan Yukatel Kayserispor, sahasında konul ettiği Fenerbahçe’ye 3-0 mağlup oldu ve üst üste ikinci mağlubiyetini aldı.

Stat: Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Saha

Hakemler: Yusuf Uğurlu, Murat Ahi, İbrahim Bayram

Yukatel Kayserispor U17: Yahya Berat Alemdar, Ahmet Öztürk, Korkmazcan Dernek, Halil Cengiz, Hüseyin Aydın, Umut Türk, Arda Kaya, Emin Burak Dursun (Bekir Kaan Bakır dk.65), Arda Hasan Öğretir, Berat İşkol (Ahmet Orkun dk.80), Fuat Çağkan Batır (Resul Ekrem Sakarya dk.46)

Fenerbahçe U17: Muhammet Doğukan Demir, Mustafa Emir Akyıldız (Ümit Can dk.80), Yusuf Akçiçek, Asaf Akın Sert, Yiğitcan Korkmaz, Ozan Çelik (Görkem Demirel dk.65), Aziz Eren Balaban, Veysel Uğur Tunca (Yiğit Emir Ekiz dk.46), Yasin Boz (Muhammet Zeki Dursun dk.46), Ömer Yiğit Kirişkuzu, Şükrü Toğrak (Arif Ensar dk.76)

Goller: Muhammet Zeki Dursun dk.49, Mustafa Emir Akyıldız dk.62 Görkem İbrahim Demirel dk.90+2 (Fenerbahçe U17)

Sarı Kartlar: Halil Cengiz, Berat İşkol (Yukatel Kayserispor U17), Veysel Uğur Tunca (Fenerbahçe U17)