U16 Ligi’nde 4 takım finale kaldı

Kayseri U16 Ligi’nde normal sezonun ardından Play-Off maçları dün oynandı ve finale kalan takımlar belli oldu.

2022-2023 futbol sezonu Kayseri U16 Ligi’nde normal sezon tamamlandı. Normal sezonun ardından 8 takım Play-Off’a kaldı. Oynanan Play-Off maçlarında Kılıçaslan Yıldızspor, Gültepespor, Medipax Kayseri Atletikspor ve Develispor takımları rakiplerini yenerek adlarını finale yazdırdılar. Finale kalan 4 takımdan oynanacak olan karşılaşmaların ardından kazanan takımlar Kayseri’yi U16 Türkiye Şampiyonası’nda temsil edecek. Play-Off final maç programı belli olurken, karşılaşmaların ne zaman oynanacağı ise Futbol İl Temsilciliği tarafından ilerleyen günlerde belli olacak.

U16 Ligi Play-Off final maçı programı ise şu şekilde:

Kılıçaslan Yıldızspor-Medipax Kayseri Atletikspor

Gültepespor-Develispor