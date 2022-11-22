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U16 Gelişim Ligi: Yukatel Kayserispor: 1 - Gaziantep FK: 0
U16 Gelişim Ligi 7. Grup 6. hafta maçında Yukatel Kayserispor sahasında Gaziantep FK takımını tek golle mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.
KAYSERİ 22.11.2022, 08:27
U16 Gelişim Ligi 7. Grup 6. hafta maçında Yukatel Kayserispor sahasında Gaziantep FK takımını tek golle mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.
Stat: Erkilet 1 Nolu saha
Hakemler: Muhammed Boylu, Mehmet Samet Arpacıktaş, İbrahim Bayram
Yukatel Kayserispor U16: Yağız Efe Dere, Enes Melik Gökçek, Ahmet Buğra Baykal, Mustafa Tarık Obut, Batuhan Özgan, Mücahit Enes Albayrak, Burak Erkan, Necip Özer, Mahmuthan Polat, Alihan Şener, Alperen Öztaş
Gaziantep U16: Yunus Nacar, Ömer Can Toprak, İsmet Kırış, Ali İmran Işık, Ömer Can Göğüş, Dündar Sevici, Mustafa Yıldız, Fatih Emre Darıcı, Abdullah Enes Ersin, Berke Özçelik, Mustafa Kocaer
Goller: 3 Dk. Mahmuthan Polat (Yukatel Kayserispor U16)