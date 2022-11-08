U15 Gelişim Ligi
Türkiye Futbol Federasyonu U15 Gelişim Ligi 7. Grup’ta bulunan Yukatel Kayserispor sahasında Adana Demirspor takımı ile oynadığı 4.hafta maçını 1-0 kaybetti.
Türkiye Futbol Federasyonu U15 Gelişim Ligi 7. Grup’ta bulunan Yukatel Kayserispor sahasında Adana Demirspor takımı ile oynadığı 4.hafta maçını 1-0 kaybetti.
Stat: Erkilet Sentetik Çim
Hakemler: Yunus Emre Gerez xx, Selahattin Ak xx, İlker Özbayburtlu xx
Yukatel Kayserispor: Doğan Batuhan Atasoy x, Süleyman Shidov x, Nazmi Yasir Duru x, Hacı Mehmet Demir x, Mustafa Arda İçgül x, Metehan Demirezen xx, Buğra Deniz xx, Mehmet Eren İpek xx, Arda Kabukcı x, Kaylan Karapınar x, Arda Erdoğan x
Adana Demirspor: Mustafa Yiğit Durmaz xx, Mehmet Ayhan Yastı xx, Mahmut Kılıvan xx, Hasan Alp Kaya xx, Tibet Gerçek xx, Osman Alok xx, Urfi Tümer xx, Efe Can Daylak xx, Emirhan Yıldız xx, Yiğit Can Okat xx, Muhammed Ahmet Ergen xx
Gol: Yaşar Efe Türkmen (Dk.90) (Adana Demirspor)
Kırmızı Kart: Murat İpek (Yukatel Kayserispor sağlık sorumlusu)