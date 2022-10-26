U15 Gelişim Ligi: Adıyamanspor: 0 - Yukatel Kayserispor: 10
U15 Gelişim Ligi 7. Grup maçında Yukatel Kayserispor, deplasmanda Adıyamanspor U15 takımını 10-0 yenerek 3 puan kazandı.
U15 Gelişim Ligi 7. Grup maçında Yukatel Kayserispor, deplasmanda Adıyamanspor U15 takımını 10-0 yenerek 3 puan kazandı.
Stat: Mansur Yardımcı
Hakemler: Eren Sertkaya, cihat Kılınç, Merve Güneş
Adıyamanspor U15: Muhammet Zahit Bozdoğan (Dk.60 Muhammed Mert Erçelebi), Muhammed Ali Güzel, Muhammed Mustafa Bilgiç (Dk.75 Berat Musa Şahin), Muhammed Eren Şimşek, Caner Evli, Hacı Demirbay, Ahmet Asım Ensari (Dk.46 Muhammed Mustafa Kaya), Muhammed Fatih Tekbaş, Taylan Alevli (Dk.75 Abdulbaki Erdem), Levent Gül (Dk.46 Kerem Yıldız), İbrahim çurak
Kayserispor U15: Doğan Atasoy (Dk.50 Enes Kocatürk), Süleyman Shidov, Nazmi Yasin Duru (Dk.50 Hakverdi Servidalı), Hacı Mehmet Demir, Mustafa Arda İçgül, Metehan Demirezen (Dk.50 Enes Utku Tokmak), Duran Efe Güçlü, Mehmet Eren İpek, Arda Kabukcı (Dk.41 Muhammet Enes Aktaş), Taylan Karapınar (Dk.50 Muhammet Talha Yaşar), Arda Erdoğan
Goller: Duran Efe Güçlü Dk.7, Taylan Karapınar Dk.13 (pen), Arda Kabukcı Dk.26, 28 ve 36, Mehmet Eren İpek Dk.40, Arda Erdoğan Dk.44 (pen), 54 ve 61, Süleyman Shidov Dk.79 (Yukatel Kayserispor)