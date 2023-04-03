2022-2023 sezonu U14 Türkiye Şampiyonası 1. kademe müsabakaları Kayseri’de oynandı.

Kayseri Grubunda yer alan Kahramanmaraş Amatörspor Vefa ile Adıyaman Kahta İdmanyurdu takımları final maçında karşı karşıya geldi. Argıncık Stadı’nda oynanan karşılaşmayı Adıyaman temsilcisi Kahta İdmanyurdu kaptanı Hamza Kahveci ile ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-0 kazanarak şampiyon oldu.

Stat: Argıncık Stadı 2 Nolu Saha

Hakemler: Yusuf Uğurlu xx, Muhammed Boylu xx, Sema Çetin xx

Maraş Amatör Vefaspor: Ömer Faruk Turan x, M. Halit Atlıhan x, M.Baran Yakan x, Miraç Taş x, M. Mustafa Ünal x, M. Sadi Çolak x (Furkan Köşkar dk.36 x), M. Barış Korkut x, Muhammed Taş x (M. Sadık dk.36 x), Seyit Karlı x (D. Çınar Polat dk.57 x), Efe Abdullah Yaman x, Ahmet Acar x

Adıyaman Kahta İdman Yurdu: Selahattin Kahraman Özdemir xx, Fikret Kabak xx, Hüseyin Eymen Canpolat xx, Selçuk Orçan xx, Mehmet Erdem x (Mikail dk.30 x), Azı Eroğlu xx, Hamza Kahveci xxx, Mustafa Kerimcan Çam xx (Hasan Hüseyin dk.66 x), Özkan Gök xx, İsmail Yavuz xx, Uğur Işık xx (Muhammed Bolat dk.47 x)

Goller: Hamza Kahveci (dk.64, 70) (Adıyaman Kahta İdmanyurdu)